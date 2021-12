Bezirksgericht Weinfelden Eitrige Wunden und Liegeschwielen: Säue eines Thurgauer Bauers mussten wochenlang leiden – nun muss er sieben Monate ins Gefängnis Ein Thurgauer Landwirt muss für sieben Monate ins Gefängnis, weil er zwei kranke Schweine nicht richtig gepflegt hat. Er war bereits zweifach wegen Tierquälerei vorbestraft. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 23.12.2021, 17.06 Uhr

Ein Thurgauer Landwirt hat seine kranken Schweine nicht richtig gepflegt. Dafür muss er ins Gefängnis. Symbolbild: Andrea Stalder

Gleich zwei Beschuldigte sassen im Gerichtssaal im Weinfelder Rathaus. Ein Landwirt und ein Viehhändler mussten sich wegen mehrerer Delikte, darunter Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz, verantworten. Was die Männer verbindet, sind zwei Sauen, die der eine dem anderen verkaufte. Wie aus der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft hervorgeht, wurde der Gesundheitszustand beider Muttersauen beim Schlachthof Zürich beanstandet. Sie mussten sofort getötet werden, da sie erhebliche Verletzungen aufwiesen.

Die pathologische Untersuchung hat ergeben, dass das Tier mit der Ohrmarke 610 hochgradige chronische sowie eitrige Entzündungen am rechten Hinterbein aufwies. «Aus der seitlichen Fistelöffnung drang gräulich-gelblicher, dickflüssiger Eiter», heisst es im Bericht. Mikroskopische Untersuchungen zeigten, dass die Verletzungen mindestens sechs Wochen alt sein mussten.

Die Muttersau, auch More genannt, mit der Ohrmarke 661 wies zahlreiche Liegeschwielen auf. Der Befund war eindeutig: Beide Tiere haben offenbar mehrere Wochen lang unter Schmerzen gelitten. Doch die Begleitdokumente, welche der Landwirt für den Transport ins Schlachthaus auszufüllen hatte, bescheinigten lediglich einer Sau, dass sie krank war. Der Vorwurf richtete sich dann auch an den Viehhändler, welcher die verletzten Tiere transportierte.

Panaritium im Stall

Bei der Befragung durch den vorsitzenden Richter Emmanuele Romano antwortet der Landwirt teils nur zögerlich. Er hätte mehrere Fälle kranker Schweine im Stall gehabt, da sich die hartnäckige bakterielle Infektion Panaritium im Stall ausgebreitet hatte. Er habe deshalb gewusst, wie die Tiere zu behandeln seien. Mit Penicillin sowie einem sogenannten Blauspray sei dies auch eine Zeit lang passiert.

Allerdings habe er nach einer gewissen Zeit damit aufgehört, in der Absicht, die Tiere schlachten zu lassen. «Dann dürfen sie ja keine Medikamentenrückstände haben», sagt der Bauer. Das Problem war zudem, führt er aus, dass die More 610 trächtig war, als sie an der Infektion erkrankte. «Eine trächtige Sau tötet man nicht, das ist unethisch», gibt er zu Protokoll.

Der Bauer wurde schon zwei Mal verurteilt

Nach der Geburt habe er noch vier Wochen zugewartet, weil die Ferkel gesäugt wurden. Wie die Verteidigerin des Angeklagten ausführt, habe er aber am Tag des Abferkelns die More verkauft und so dafür gesorgt, dass sie nicht länger leiden müsse als zwingend nötig, sondern schnellstmöglich geschlachtet werde. «Mein Mandant führt einen Hof auf höchstem Niveau», sagt die Verteidigerin. Räumt aber auch ein, dass er in der Vergangenheit Fehler begangen habe. So ist der Landwirt schon zwei Mal zu einer bedingten Geldstrafe wegen Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz verurteilt worden. Das letzte Mal 2016, weil er Ferkel nicht sachgemäss kastrierte.

Der Viehhändler, welcher sich wegen des Transports der kranken Schweine vor dem Richter zur Sachlage äussern muss, ist emotional sichtlich erregt. «Ich kann nicht glauben, dass ich wegen Tierquälerei angeklagt bin», sagt er. Dies sei auch passiert, weil die Staatsanwaltschaft fehlerhaft gearbeitet habe, so der Viehhändler. «Und der Staatsanwalt ist nicht einmal hier, dass ich ihm das ins Gesicht sagen kann», enerviert sich der Mann über die tatsächlich abwesende Staatsanwaltschaft.

Seine Stimme wird immer wieder laut. Doch er argumentiert sachlich und erklärt dem Richtergremium, dass er kein Arzt sei und Tiere nur auf Transportfähigkeit zu untersuchen habe. «Grundsätzlich ist ein Tier transportfähig, wenn es laufen kann», sagt er. Zudem müsse er sich auch auf die Begleitdokumente der Landwirte verlassen können, die die Tiere als krank melden müssten.

8000 Franken Schadensersatz gefordert

Da der Viehhändler unter gesundheitlichen Folgen der Anklage leide und wegen der vielen Verhöre und dadurch entstandener Abwesenheiten auf dem Betrieb auch wirtschaftliche Einbussen hinnehmen musste, fordert der Verteidiger eine Genugtuung für seinen Mandanten in der Höhe von 8000 Franken.

Eine Genugtuung gibt es zwar nicht, aber der Viehhändler kommt mit einem blauen Auge davon. Die Staatsanwaltschaft fordert eine bedingte Freiheitsstrafe von sieben Monaten und eine Busse von 1200 Franken für ihn. Das Gericht anerkennt jedoch, dass er lediglich die Verantwortung für den Transport hatte und nicht für den Gesundheitszustand und das Leiden davor.

Vom Vorwurf der Tierquälerei spricht ihn das Gericht frei. Allerdings wird er wegen Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über die Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände zu einer Busse von 1000 Franken verurteilt. Von den Verfahrenskosten von insgesamt 3600 Franken muss der Viehhändler auch nur einen Fünftel übernehmen, da er in mehreren Punkten freigesprochen wird.

Landwirt muss sieben Monate unbedingt ins Gefängnis

Weniger milde fällt das Urteil für den Landwirt und früheren Besitzer der beiden Moren aus. Er muss eine Busse von 1000 Franken wegen Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über die Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände entrichten. Des Weiteren muss er die Verfahrenskosten von über 3200 Franken bezahlen. Die Staatsanwaltschaft fordert zudem ein Jahr Gefängnis unbedingt.

Das Gericht reduziert diese Forderung auf sieben Monate. Dennoch ist für Richter Emmanuele Romano klar: Die Tiere mussten leiden, und die Verletzungen waren klar erkennbar. «Als Tierhalter haben sie das Tier nicht richtig gepflegt, das erfüllt den Tatbestand der Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz. Offenbar haben Sie sich nicht durch bedingte Geldstrafen davon abschrecken lassen, weitere Delikte gegen das Tierschutzgesetz zu begehen. Deshalb die unbedingte Freiheitsstrafe.» Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig

