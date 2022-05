Bezirksgericht Weinfelden Bedingte Gefängnisstrafe und mehrere zehntausend Franken zu entrichten: 28-Jähriger wird wegen häuslicher Gewalt und Drogenhandel verurteilt Vor dem Bezirksgericht Weinfelden musste sich ein 28-jähriger Mann wegen des Vorwurfs der mehrfachen Körperverletzung sowie diverser Drogendelikte verantworten. Der Verurteilte muss rund die Hälfte der Verfahrenskosten von fast 100'000 Franken übernehmen. Mario Testa Jetzt kommentieren 06.05.2022, 05.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Angeklagte konsumierte Kokain und handelte auch mit der Droge. Bild: Symbolbild Raphael Rohner

Für die Berufsschüler, welche anlässlich des Allgemeinbildungsunterrichts die Hauptverhandlung am Bezirksgericht Weinfelden beiwohnten, war der Fall ein gutes, abschreckendes Beispiel, was Drogenhandel und -konsum alles auslösen kann. Vor Gericht stand ein 28-jähriger Mann, welchem die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen mehrfache einfache Körperverletzung, mehrfache Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz und weitere Vergehen vorwirft.

Der Schweizer soll in den Jahren 2017 bis 2020 vorwiegend im Raum Weinfelden über 500 Gramm Kokain verkauft und die Droge sowie Marihuana konsumiert haben. Dazu soll er gegenüber seiner Freundin zweimal tätlich geworden sein. Eines Nachts schlug er sie mehrmals mit der Faust an den Kopf und würgte sie so stark, dass sie sich Hämatome und Schwellungen im Gesicht sowie Hautverfärbungen am ganzen Körper hatte. «Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen?», fragt die vorsitzende Richterin Claudia Spring den Angeklagten. Dieser antwortet:

«Wie Menschen sich verändern unter Drogen... es ist traurig, aber wahr.»

Es sei eine toxische Beziehung gewesen, welche weder ihm noch seiner Freundin gutgetan habe. «Wir haben uns zum schlechtest möglichen Höhepunkt gebracht.»

Abgekürztes Verfahren

Im abgekürzten Verfahren befragt die vorsitzende Richterin Claudia Spring den Angeklagten an der Hauptverhandlung vom Donnerstagmorgen. Der Mann erklärt, er habe mit dem Drogenkonsum begonnen, als er in einem Club jeweils bis in die frühen Morgenstunden arbeiten musste, daraufhin folgte auch der Drogenhandel. Mittlerweile hat er laut eigenen Aussagen mit den Drogen abgeschlossen, was ihm auch regelmässige Proben, die er zur Erlangung des Führerscheins abgeben muss, bescheinigt. «Heute habe ich ein Ziel vor Augen und weiss, wo ich hin will.»

Der Angeklagte akzeptiert alle ihm zu Last gelegten Straftaten und auch das zwischen seinem Verteidiger und der Staatsanwaltschaft ausgehandelte Strafmass von 24 Monaten Freiheitsstrafe, bedingt ausgesprochen bei einer Probezeit von drei Jahren.

Gericht verlängert die Probezeit

In seinem Urteil folgt das Bezirksgericht dann auch den Anträgen der Staatsanwaltschaft und erhebt die Anklageschrift zum Urteil. Die Probezeit erhöht das Gericht in Dreierbesetzung jedoch auf fünf Jahre. «Das Gericht ist der Ansicht, dass Sie sich auch in schwierigen Situationen noch bewähren müssen. Das gibt Ihnen Gelegenheit, zu beweisen, dass Sie sich bewähren können», begründet Claudia Spring den Entscheid.

«Es sind immer dieselben Muster gewesen in der Vergangenheit. Und es ist schwierig, aus alten Mustern auszubrechen.»

Das Gericht sei jedoch der Meinung, dass er eine Chance verdient habe, sich zu beweisen. Nebst der bedingten Freiheitsstrafe setzt es für den Angeklagten auch eine Busse von 800 Franken, seine Ex-Freundin muss er mit 6000 Franken entschädigen und zudem rund die Hälfte der fast 100'000 Franken Verfahrenskosten bezahlen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen