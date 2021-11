Bedingte Freiheitsstrafen für vier Deponiebetrüger

Bezirksgericht Weinfelden Aushub abladen zum Schnäppchenpreis: Gericht verurteilt Deponiebetrüger zu bedingten Freiheitsstrafen Vor dem Bezirksgericht Weinfelden mussten sich ein Deponiewart und vier Chauffeure wegen gewerbsmässigen Betrugs verantworten. Sie hatten Aushub-Fuhren unter der Hand verrechnet und so die Deponiebetreiber um rund 50'000 Franken geprellt. Mario Testa Jetzt kommentieren 10.11.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Lastwagen wird von einem Bagger mit Aushub-Material beladen. Bild: Symbolbild/Urs Jaudas

Ein Handzeichen genügte und der Deponiewart notierte die Fuhre nicht auf dem Lieferschein. Stattdessen bezahlten ihm die Chauffeure persönlich einen kleinen Betrag dafür, dass sie ihre Ladung Aushub auf die Deponie kippen konnten. Für beide Seiten ging diese Rechnung lange auf. Etwa ein halbes Jahr und über 160 Fuhren lang trieben sie ihr Spiel im Jahr 2018 und sorgten so dafür, dass der Deponiebesitzerin im Thurgau etwa 50'000 Franken entgingen.

Aufgeflogen sind die Machenschaften des Deponiewarts und der vier Chauffeure dank einer Überwachungskamera, welche die Deponiebetreiberin installierte, um sich gegen allfällige Vandalenakte zu wappnen. Die Verteidiger der Angeklagten forderten an der Verhandlung vor dem Bezirksgericht dann auch, dass die Videoaufnahmen gar nicht als Beweis zugelassen werden. «Die Verdachtsmomente waren ein reiner Zufallsfund. Die Videoaufnahmen wurden heimlich gemacht und zu einem Zweck verwendet, den sie gar nie hatten», sagt der Verteidiger des beschuldigten Deponiewarts.

«Die Aufnahmen sind also rechtswidrig und nicht als Beweismittel verwertbar.»

Der Deponiewart selbst ist geständig. «Im Endeffekt haben sie einfach zu kleine Rechnung ihrer Arbeitgeberin geschickt?», fragt der Vorsitzende Richter Emanuele Romano. «Ja, das ist richtig», antwortet der Beschuldigte. Kontrolliert habe ihn auf der Deponie niemand. Das Geld habe er für seine Familie sowie sein teures Hobby gebraucht.

Insgesamt soll der Deponiewart fast 14'000 Franken unrechtmässig einkassiert haben. Sein Anwalt fordert jedoch einen Freispruch wegen Betrugs – es handle sich nur um eine Falschbeurkundung – und eine bedingte Freiheitsstrafe von maximal sieben Monaten. «Für gewerbsmässigen Betrug hätte mein Mandant arglistig vorgehen und ein Lügenkonstrukt aufbauen müssen. Das hat er beides nicht.»

Bedingte Freiheitsstrafen

Von den fünf beschuldigten Chauffeuren, welche sich auf den Deal eingelassen hatten, bestreitet einer seine Schuld. Sein Sohn sei die Lastwagen gefahren und habe sich am Betrug beteiligt, beteuert er. Der Angesprochene pflichtet seinem Vater bei, gibt seine Beteiligung zu und nimmt die Schuld auf sich. Er sagt:

«Wir haben jeweils acht Franken pro Kubik bezahlt, der korrekte Preis wäre 23 Franken gewesen.»

Weiterverrechnet habe er seinen Kunden dann den vollen Betrag und so am Betrug verdient.

Zwei der Mitbeschuldigten sind ebenfalls geständig, einer bestreitet die Vorwürfe. Die Chauffeure geben an, dass sie nach dem Auffliegen ihrer Machenschaften insgesamt über 100'000 Franken an die Deponiebesitzerin bezahlt haben, um weiterhin für die Firma fahren zu dürfen. Der angerichtete Schaden sei also mehr als doppelt wieder gutgemacht worden.

Die Staatsanwaltschaft Bischofszell fordert für vier Involvierte bedingte Freiheitsstrafen zwischen acht und elf Monaten, für einen eine Geldstrafe in der Höhe von 180 Tagessätzen und für den einen Vater einen Freispruch.

Überwachungsvideos als Beweis zulässig

In seinem Urteil folgt das Bezirksgericht Weinfelden weitgehend den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Es verurteilt den Deponiewart und drei Chauffeure wegen gewerbsmässigen Betrugs und auferlegt ihnen sieben- bis elfmonatige, bedingte Freiheitsstrafen bei einer Probezeit von zwei Jahren. Zudem müssen sie jeweils fast 3000 Franken an die Verfahrenskosten zahlen. Für den einen Vater und einen weiteren Chauffeur erfolgen Freisprüche.

Zur Verwertbarkeit der Überwachungsvideos verweist der Vorsitzende Richter auf Urteile des Bundesgerichts. So mache es einen Unterschied, ob der Staat oder Private Interesse an der Verwertbarkeit solcher Aufnahmen hätten. Bei Privaten – wie hier der Deponiebesitzerin – gelte es das Interesse abzuwägen. «Das Interesse des Klägers ist hier höher zu gewichten als dasjenige der Beschuldigten», sagt der Richter. «Fazit: Die Videoaufnahmen sind verwertbar.»

Auch seien der Deponiewart und die Chauffeure durchaus arglistig vorgegangen. «Ein Wort, ein Zeichen genügte. Die Fahrer mussten ja einverstanden sein mit dem Vorgehen, sonst hätte es ja nicht geklappt.» Sie seien sich auch bewusst gewesen, dass die Deponiebetreiberin die Anzahl Fuhren nicht überprüfen konnte. Auch die Gewerbsmässigkeit des Betrugs sei aufgrund der hohen Anzahl Fuhren und des eingesparten Betrags gegeben.