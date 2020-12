Er hat zwei Tankstellen ausgeraubt: Ein 20-Jähriger will eigentlich direkt ins Gefängnis, erhält aber gegen seinen Willen noch eine letzte Chance

Polizei schnappt Kreuzlinger Tankstellen-Gauner +++ 20-jähriger Wiederholungstäter ist geständig

Die Kantonspolizei Thurgau hat vergangene Woche einen 20-jährigen Mann verhaftet. Er wird beschuldigt, am 20.Februar eine Tankstelle an der Bergstrasse in Kreuzlingen überfallen zu haben. Ein Jahr zuvor verübte derselbe Mann einen Überfall auf eine Tankstelle beim Einkaufszentrum Karussell.