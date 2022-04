Nachbarschaftsstreit in Weinfelden dauert schon 20 Jahre

Bezirksgericht «Das ist keine Straftat, nur eine Abwehr mit Gewalt»: Ein jahrzehntelanger Nachbarschaftsstreit nimmt vor dem Weinfelder Gericht ein vorläufiges Ende Der Weinfelder Giuseppe Grasso klagt gegen seinen Nachbarn Peter Fretz wegen Überschreitung des Eigentumsrechts. Die Hauptversammlung vor dem Bezirksgericht Weinfelden am Montagnachmittag war das vorläufig letzte Kapitel in einem jahrzehntelangen Streit. Mario Testa Jetzt kommentieren 12.04.2022, 08.00 Uhr

Zum Auftakt des Prozesses nahmen Kläger, Beklagte und das Gericht einen Augenschein der Situation im Garten von Peter Fretz. Bild: Mario Testa (Juli 2020)

Im Jahr 2018 reichte Giuseppe Grasso eine Anzeige wegen Überschreitung des Eigentumsrechtes gegen seinen Nachbarn Peter Fretz ein. Er wirft ihm seit bald zwei Jahrzehnten vor, durch übermässiges Bewässern und wuchernde Bäume auf dessen Parzelle am Weinfelder Hang für Feuchtigkeitsschäden in seiner darunter liegenden Liegenschaft verantwortlich zu sein. Kürzlich fand vor dem Bezirksgericht Weinfelden die Schlussverhandlung statt. Während sich der Beklagte schon seit Prozessbeginn vom selben Anwalt begleiten lässt, erscheint der Kläger verspätet und ohne Rechtsbeistand.

An diesem Nachmittag läuft dann auch nur wenig so, wie es vor Gericht laufen sollte. Zuerst versucht Giuseppe Grasso, ein Tonaufnahmegerät ins Gericht zu schmuggeln. «Sie müssen das Gerät abgeben, ansonsten muss ich sie mit einer Busse bestrafen oder des Saales verweisen», ermahnt ihn der vorsitzende Richter Emmanuele Romano. «Meine Erfahrung ist bis heute, dass die Richter immer alles falsch machen», rechtfertigt Grasso seinen Versuch, eine Tonaufnahme der Verhandlung zu machen.

Nach mehrmaligem Ermahnen händigt er das Gerät widerwillig aus und der Prozess kann fortgesetzt werden. Auch diesmal sind wieder zwei Polizisten im Gerichtssaal zugegen, die für die Sicherheit sorgen, da der Kläger gegenüber seinem Nachbarn schon handgreiflich geworden ist in der Vergangenheit.

Lange Ausführungen statt Antworten

«Seit wann gibt es ihrer Meinung nach die Probleme mit der Feuchtigkeit?», fragt Romano den Kläger Giuseppe Grasso. «Das ist nicht meine Meinung, das sind Tatsachen», erwidert der Befragte und beginnt mit einer langen Darlegung der Probleme, ohne jedoch die eigentliche Frage zu beantworten. Auch steht der Kläger zwischendurch auf und will dem Gericht Bilder von seinem Laptop zeigen. Erst als Emmanuele Romano deutlich wird, dass das nicht gehe und er lediglich die Fragen des Gerichts zu beantworten habe, klappt es einigermassen mit dem Frage-Antwort-Spiel.

Der Wasserschaden im Keller der Liegenschaft von Guiseppe Grasso. Donato Caspari (Weinfelden, April 2009)

«Seit wann gibt es die Probleme?» – «Seit 23 Jahren, also seit 1999. Aber seit ich die 2018 Anzeige gemacht habe, ist die Feuchtigkeit weg.» Ob er seinen Nachbarn wirklich mit Faustschlägen und Fusstritten traktiert haben soll, will der Richter weiter wissen.

«Es ist so passiert. Das ist aber keine Straftat, nur eine Abwehr mit Gewalt. Er hat mich ja auch schon attackiert.»

Auch ein Tritt gegen des Nachbars Auto gibt Grasso zu, für vier Sachbeschädigungen an dessen Wasserleitungen wurde er bereits in einem vorangehenden Prozess verurteilt.

Immer wieder holt Grasso aus und versucht, seine Sicht der Dinge darzulegen. Im Vorfeld der Verhandlung hat er dem Gericht eine dicke Mappe mit seinen Aufzeichnungen und ein Stick voller Bilder und Daten eingereicht. Akribisch hat Grasso fast von jeden Tag der vergangenen 20 Jahre dokumentiert mit Wetterlage, Niederschlag und Zustand der freigelegten Sandsteinmauer auf der Rückseite seines Hauses.

Für ihn ist aufgrund dieser Daten klar: Die dortigen Wasserschäden werden nur vom Brauchwasser seines Nachbarn verursacht, nicht von natürlichem Wasser wie Regen oder Adern im Fels, wie es der Geologe feststellt in seinem Gutachten: «Alles was der Geologe gemacht hat, ist total falsch», sagt Grasso. Dazu kämen auch Schäden durch die Wurzeln der wuchernden Bäume auf des Nachbars Grundstück.

Hohe Kosten für die Reparatur

Der vorsitzende Richter beweist an der Verhandlung viel Goodwill: «Ich helfe ihnen jetzt etwas: Wenn sie irgendetwas erzählen, ist es wertlos. Das ist eine Beweisaufnahme, Sie müssen die Fragen beantworten», sagt Emmanuele Romano. Wenig später lässt Grasso dann auch durchblicken, weshalb er seit zwei Jahrzehnten so verbissen kämpft. «Weil ich für die Reparaturen so viel Geld ausgeben musste, musste ich das Restaurant Rössli verkaufen», sagt er.

Giuseppe Grasso am Ort des Geschehens, dem Sandsteinfels in seinem Haus in Weinfelden. Bild: Mario Testa (Januar 2013)

«Das hat mich total kaputtgemacht. Ich musste meinen Beruf als Gastronom aufgeben wegen diesem Peter.»

In seinen Antworten bezeichnet Grasso den Nachbarn mehrmals als Betrüger, das Urteil des Obergerichts aus dem ersten Prozess im Jahr 2013 als hirnlos. Damals habe der Gerichtsgeologe seine Theorie des Wassers vom Nachbargrundstück noch gestützt, auch das Bezirksgericht in seinem Urteil, bis dann das Obergericht diesen Entscheid wieder kippte – weshalb Grasso nun erneut geklagt hat gegen Peter Fretz.

Mit der Spritzkanne im Garten

Auch der Beklagte wird befragt vom Gericht. «Bewässern Sie ihren Garten?» – «Nein. Nur bis 2005, als wir das erste Mal Probleme hatten mit dem Überlauf des Teichs. Danach nicht mehr», antwortet Peter Fretz. Die Blumen bewässere er seither nur noch mit der Spritzkanne. Auch den Angriff Grassos schildert Peter Fretz.

«Er rannte auf mich zu, ich flüchtete in die Tiefgarage. Er folgte mir und es gab ein Handgemenge. Dann hat mich traktandiert. Ich hatte Schrammen.»

Auch Giuseppe Grasso darf seinem Nachbarn in der Folge Fragen stellen, schafft es aber nicht, anstelle weiterer Aussagen eine Frage zu formulieren. «Ich habe keine Frage zu stellen, ich habe nur Beweise, dass er ein Betrüger ist», kommt Grasso zum Schluss. Fretz' Anwalt fordert das Gericht auf, etwas gegen die ständigen «Betrüger»-Vorwürfe gegen seinen Mandanten zu unternehmen. «Herr Grasso ist dafür eigentlich zu büssen.»

Verteidigung setzt auf das geologische Gutachten

In seinem Plädoyer betont der Anwalt, dass das geologische Gutachten des Experten klar zeige, dass die Feuchtigkeit in Grassos Keller diverse natürliche Ursachen haben könne und nicht vom Brauchwasser seines Mandanten stamme.

«Der Standpunkt meines Mandanten wird durch das Gutachten bestätigt. Es erklärt, warum es keine Korrelation geben muss zwischen schönem Wetter und feuchter Wand.»

Zwar seien eine übermässige Bewässerung oder das Überlaufen des Teiches auch eine mögliche Ursache. «Ein Zusammenhang ist möglich, das reicht für einen Beweis aber nicht aus», sagt der Verteidiger. Sein Mandant habe 2005 alles unternommen, dass aus seinen Leitungen kein Wasser mehr unkontrolliert in den Boden gelange. Der Verteidiger kommt zum Schluss, dass der Fels nicht wegen tiefer Wurzeln instabil sei, sondern weil der Kläger diesen immer mehr abgetragen und ausgehöhlt hat.

«Es gibt nur einen Schuldigen an der feuchten Wand, das ist Grasso selber.»

Er fordert einen Freispruch für seinen Mandanten wegen des Vorwurfs der Überschreitung des Eigentumsrechts, eine Busse für Giuseppe Grasso von 200 Franken wegen des tätlichen Angriffs und zusätzlich eine Genugtuung von 1000 Franken sowie 1500 Franken wegen des Schadens nach Grassos Tritt gegen das Auto seines Mandaten. Sein Urteil fällt das Bezirksgericht Weinfelden schriftlich.

Hinweis

Die Offenlegung der Namen in diesem Gerichtsfall wurde von den Betroffenen erlaubt.

