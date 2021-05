Bewegung Nach 13 Jahren ist die Luft langsam raus: Beteiligung an schweiz.bewegt nimmt ab im Mittelthurgau Nur noch drei Gemeinden beteiligen sich in der Region am Coop Gemeinde-Duell. Für Wigoltingen und Berg wird es wohl das letzte Mal sein, Birwinken hat aber immer noch Lust und Antrieb. Mario Testa 12.05.2021, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für einen kurzen Moment waren die Birwinker vergangene Woche die Nummer 1 beim Gemeinde-Duell von schweiz.bewegt. Sie hatten nach dem Startwochenende von allen kleinen teilnehmenden Gemeinden am meisten Bewegungsminuten gesammelt. Eine Woche später ist Birwinken zwar immer noch in den Top Ten, aber nicht mehr führend. «Das ist ja auch gar nicht unser Ziel», sagt Caro Brühlmann. Ihr Mann Peter Brühlmann, mit dem sie das Birwinker Programm organisiert, geht noch einen Schritt weiter: «Ich finde es nicht nötig, die Gemeinden anhand ihrer Bewegungsminuten miteinander zu vergleichen.»

«Gemeinde-Duell ist auch etwas der falsche Name. Es geht doch viel mehr darum, sich bewegend zu begegnen.»

Trotzdem seien sie weiterhin gerne mit dabei, denn das Programm sorge für ein Gemeinschaftsgefühl in der Bevölkerung der vielen kleinen Dörfer der Gemeinde. Auch die neue App, mit welcher über die Aktivitäten Buch geführt werden kann, sei sehr gelungen.

Vergangenes Jahr fiel das Gemeinde-Duell coronabedingt ganz ins Wasser. Und auch dieses Jahr müssen sich die Organisatoren an die äusseren Gegebenheiten anpassen. «Anstelle von grossen Anlässen und solchen in der Turnhalle haben wir nun kleinere auf dem Programm, die alle draussen stattfinden», sagt Caro Brühlmann. So stehen dieses Jahr beispielsweise ein Bänkli-Rundweg, Geocaching oder Bike- und Velotouren auf dem Programm.

«Die Leute zu motivieren, ist schwierig»

In der Nachbargemeinde Berg ist die Luft langsam draussen. «Ich bin fast der Einzige, der immer noch hinter dem Programm steht», sagt Organisator Hans Blaser. Einen vereinsübergreifenden Anlass zu organisieren, werde immer schwieriger, da die Vereine mit ihren eigenen Jahresprogrammen schon stark engagiert seien. Der STV, die Frauen- und die Männerriege, die Jubla und Volley Lakeside sind dieses Jahr die Vereine, die noch helfen das Programm mitzugestalten, «aber noch schwieriger ist es, neue Leute zur Bewegung zu motivieren. Jene, die mitmachen, sind meist ohnehin Leute, die sich auch sonst in ihrer Freizeit viel bewegen.» Die aktuell geltenden Schutzmassnahmen seien dieses Jahr ein zusätzliches Hindernis zur Durchführung. Berg mache das Duell Mann gegen Frau.

Beim Start zum ersten Gemeinde-Duell zwischen Berg und Weinfelden im Mai 2008: Philipp Portmann, Hans Blaser und Beat Curau. Bild: Donato Caspari

«Aber ich denke, es läuft langsam aus bei uns.»

Coop als Hauptsponsor beliefere den Anlass seit Jahren grosszügig mit diversen Giveaways und Utensilien, welche an die Teilnehmer gratis verteilt werden. «Trotz allem, dieses Jahr ist Berg noch mit dabei und der Höhepunkt der siebenwöchigen Bewegungsoffensive soll eine Vereinsolympiade für Gross und Klein auf der Sportanlage Neuwies am 11. Juni sein», sagt Hans Blaser. «Ab 18 Uhr bietet sich dann die Gelegenheit für die ganze Familie an verschiedenen Geschicklichkeitsspielen, einem Hindernisparcours mit Wettkampfcharakter oder beim Baumklettern mitzumachen.»

Motivation lässt nach

Wigoltingen ist die dritte Gemeinde in der Region, welche dieses Jahr noch am Gemeinde-Duell teilnimmt. Und auch dort ist die Luft langsam draussen, wie Gemeinderätin Daniela Müller sagt: «Es könnte sein, dass es das letzte Mal war. Wir duellieren uns nicht mehr mit einer anderen Gemeinde.» Während sich in den Anfangsjahren noch viele Leute aus der Gemeinde beteiligten, liess das Interesse nun stark nach. Viele Einwohner machten halt selber Sport und wollten dann nicht auch noch an anderen Programmen teilnehmen, vermutet Müller.

Daniela Müller, Gemeinderätin Wigoltingen. Bild: PD

«Früher hat die Frauenriege jeweils ein super Programm auf die Beine gestellt. Aber dann haben die Teilnehmer gefehlt – das war nicht sehr motivierend.»

Deshalb organisiere sie von der Gemeinde aus mit der Pfadi nun das Programm, nicht mehr die Frauenriege. «Wir haben es dieses Jahr mehr oder weniger beschränkt auf die Teilnahme an der grössten Turnstunde der Schweiz. Aber diese steht im Moment noch auf wackligen Füssen. Eventuell wird diese im Juni noch durchgeführt, zusammen mit einem Boule-Turnier und der Eröffnung des Bikeparks.», sagt Müller. Das Sammeln von Bewegungsminuten stehe in Wigoltingen nicht mehr im Zentrum.

Gute Rückmeldungen der Teilnehmer

Zurück in Birwinken. Dort ist der Elan bei Familie Brühlmann noch immer gross. Die Bereitschaft der Bevölkerung, mitzumachen, sei unterschiedlich. «Aber alle jene, die mitmachen, sind glücklich mit dem Programm und geben uns auch gute Rückmeldungen», sagt Caro Brühlmann. «Und für sie lohnt sich der Aufwand auf alle Fälle.» Und mit den Resultaten in Birwinken sind Brühlmanns sehr zufrieden.

«Bei gerade mal 1300 Einwohnern und zum Schluss über 1000 Bewegungsstunden haben sich im Schnitt doch fast alle eine Stunde in Gemeinschaft bewegt.»

Und einige Stunden sammeln genau heute die jüngsten Birwinkerinnen und Birwinker. Wenn auch ohne Rangverkündigung, in Gruppen gestaffelt und ohne Publikum, machen sie heute Nachmittag in Mattwil den schnellsten Birwinker oder die schnellste Birwinkerin unter sich aus.

«Wir möchten mit dem Programm weiter wachsen»

Projektleiterin des «Coop Gemeinde-Duells von schweiz.bewegt» ist Isabel Schnüriger. Sie dementiert auf Anfrage ein rückläufiges Interesse am Programm.

Täuscht der Eindruck, oder nimmt das Interesse an schweiz.bewegt ab?

Isabel Schnüriger: Ganz im Gegenteil. Wir bewegen in diesem Jahr Menschen in so vielen Gemeinden wie noch nie zuvor. Aufgrund unserer App ist es seit letztem Jahr nämlich möglich, sich für jede Gemeinde der Schweiz zu bewegen und nicht «nur» für eine zum Programm offiziell angemeldete Gemeinde. In jeder zweiten Schweizer Gemeinden werden derzeit Bewegungsminuten gesammelt.

Gibt es weitere Möglichkeiten, als sich alleine zu bewegen für die Gemeinde?

Jährlich sind jeweils rund 160 Gemeinden «aktiv» angemeldet, heisst sie machen ein aktives Programm für die Bevölkerung – wie es Berg, Birwinken und Wigoltingen machen. Aufgrund der Pandemie sind es dieses Jahr rund 150 Gemeinden, letztes Jahr wären es sogar 180 gewesen. Leider konnten wir das Projekt damals aufgrund der Pandemie nur digital via App durchführen und keine Gemeindeprogramme veranstalten. Wir sind aber auch da sehr zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr wieder eine Steigerung der aktiven Gemeinden haben werden.

Gibt es Pläne für die Einstellung des Projekts?

Nein, im Gegenteil – wir möchten mit dem Programm weiter wachsen. Dieses Jahr konnten wir erstmals nationale Medienpartnerschaften abschliessen. Wir möchten mit dem Programm mehr Reichweite und Bekanntheit erlangen und so die ganze Schweiz bewegen.

Wie wirkt sich die Pandemie aufs Programm aus?

In diesem Jahr sind Veranstaltungen bis 15 Personen wieder erlaubt – was es den Gemeinden ermöglicht, Programme im kleinen Rahmen durchzuführen. Natürlich können grosse Events und Programmpunkte leider noch nicht stattfinden. Die Gemeinden sind aber sehr motiviert und kreativ in der Umsetzung der Aktivitäten, die meist draussen stattfinden.