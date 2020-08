Betrügerin muss 34 Monate ins Gefängnis und wird danach des Landes verwiesen Das Bezirksgericht Weinfelden verurteilt eine 40-jährige Deutsche zu einer Freiheitsstrafe wegen gewerbsmässigen Betrugs. Sie hat von Bekannten und Dienstleistern 300'000 Franken ergaunert. Mario Testa 20.08.2020, 09.34 Uhr

Die Frau hat von Bekannten viel Bargeld erhalten, aber nie zurückbezahlt. Bild: Symbolbild, Mario Testa

Eine Frau hat sich über längere Zeit vorwiegend im Thurgau mit Tricks, Lügen und gefälschten Dokumenten Bargeld und Dienstleistungen im Wert von rund einer Drittelmillion Franken erschlichen. Sie hatte über 20 Bekannte um Geld angebettelt und versprach, es bald zurückzuzahlen.

Sie belegte ihre angeblich baldige Zahlungsfähigkeit mit gefälschten Dokumenten über anstehende Erbschaften oder Kontoauszüge. Auch Dienstleistungen hat sie sich auf diese Art zugesichert. Zurückbezahlt hat sie ihre Schulden aber nie.

Schriftliches Urteil vier Monate nach Verhandlung

Die Hauptverhandlung hatte unter dem Vorsitz von Bezirksrichter Emmanuele Romano am 23. April in Weinfelden stattgefunden. Nun hat das Bezirksgericht in Fünferbesetzung das Urteil gefällt und schriftlich mitgeteilt.

In diesem Saal des Bezirksgerichts Weinfelden fand die Verhandlung statt. Bild: Mario Testa

Das Gericht verurteilt die deutsche Serviceangestellte, die sich seit dem Jahr 2012 in der Schweiz aufhält, zu einer Freiheitsstrafe von 34 Monaten wegen gewerbsmässigen Betrugs, mehrfacher Urkundenfälschung sowie Diebstahls. Dazu kommen weitere Delikte wie mehrfache rechtswidrige Einreise und Aufenthalt in der Schweiz oder mehrfacher Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen.

Hinzu kommt eine Busse von 500 Franken sowie ein Drittel der 96000 Franken Verfahrenskosten. Auch vier Geschädigten muss sie die ausgeliehenen Summen im Umfang von fast 180000 Franken zurückzahlen. Die Zivilklagen weiterer Geschädigten verweist das Gericht auf den Zivilweg.

Verteidigung bleibt mit Anträgen chancenlos

Mit seinem Urteil folgt das Bezirksgericht Weinfelden in weiten Teilen dem Antrag der Staatsanwaltschaft Bischofszell. Diese hatte für die wegen Betrugs in Deutschland bereits vierfach Vorbestrafte eine Freiheitsstrafe von vier Jahren, eine Busse von 1000 Franken und einen 15-jährigen Landesverweis gefordert.

Der Verteidiger der Beschuldigten hatte an der Hauptversammlung einen Freispruch in fast allen Punkten gefordert sowie die Ablehnung des Landesverweises. Stattdessen sei die Beschuldigte für die überlange Zeit von fast zwei Jahren in Untersuchungs- und Sicherheitshaft zu entschädigen und ihr eine Genugtuung von 5000 Franken zuzusprechen. In der Begründung des Urteils schreibt das Bezirksgericht:

«Aufgrund des erstellten Sachverhalts für Betrugsdelikte kommt ausschliesslich eine Freiheitsstrafe in Betracht.»

Der vorsitzende Bezirksrichter Emmanuele Romano. Bild: PD

Das gelte unter Berücksichtigung ihrer finanziellen Verhältnisse auch für die weiteren Delikte. «Eine Geldstrafe wäre wohl kaum einbringlich», steht im Urteil. Ebenfalls könne kein persönlicher Härtefall im Bezug auf den Landesverweis geltend gemacht werden. «Es ist ihr ohne weiteres zuzumuten, nach Deutschland zurückzukehren.»

Mit ihren Betrügereien habe die Beschuldigte einen Deliktsbetrag von mindestens 300'000 Franken erbeutet. «Sie nutzte ganz bewusst die Hilfsbereitschaft und bei einzelnen Geschädigten zudem die Naivität und Wehrlosigkeit aus», kommt das Gericht zum Schluss.

Beschuldigte zeigt keine Reue oder Einsicht

Bei ihren Taten sei es der Frau alleine um die Finanzierung ihres Lebensunterhalts gegangen. Zu diesem gehörten auch eine Brustoperation, eine Fettabsaugung und teure Autos. «Die Beschuldigte handelte mithin egoistisch und verwerflich», steht im Urteil.

Bei der Beschuldigten sei weder Einsicht in ihr Verhalten noch Reue erkennbar, was das Gericht ebenfalls straferhöhend wertet – auch im Bezug auf das bereits 2018 ausgesprochene Einreiseverbot.

Wie das Obergericht Thurgau auf Anfrage bestätigt, ficht die Beschuldigte das Urteil an und zieht es eine Instanz weiter.