Betriebsaufgabe Abschied nach 84 Jahren «BP-Most» tanken Die BP-Tankstelle an der Frauenfelderstrasse in Weinfelden weicht einer Wohnüberbauung. Drei Generationen lang war sie zuvor im Besitz der Familie Scherrer. Mario Testa 06.04.2021, 04.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Guido und Gaby Scherrer vor der BP-Tankstelle, die nun einer Wohnüberbauung weicht. Bild: Mario Testa

Ganz zu Beginn im Jahr 1934 bedeutete eine Tankstelle noch viel Handarbeit. Gottlieb Scherrer pumpte das Benzin noch von Hand in die Tanks der wenigen Autos, die damals auf den Strassen unterwegs waren – nur einige hundert Liter täglich. «84 Jahre lang haben wir seither ‹BP-Most› verkauft», sagt Guido Scherrer. «Die Tankstelle war in dieser langen Zeit immer im Besitz der Familie Scherrer.»

Die Tankstelle hat sich in dieser Zeit gewandelt, in mehrerer Hinsicht. Anfänglich war sie noch auf der andere Strassenseite, wo heute Mehrfamilienhäuser stehen. «Damals, als mein Grossvater seinen Betrieb Auto-Licht Scherrer gründete, war die Frauenfelderstrasse noch die wichtigste Zugangsstrasse im Westen von Weinfelden. Davon haben dann auch mein Vater Karl ab dem Jahr 1959 und später ab dem Jahr 1995 auch wir profitiert.»

Die Umfahrungsstrasse änderte alles

Geändert habe sich das erst, als sich die Strassenführung von Weinfelden änderte und die Umfahrungsstrasse gebaut wurde. Ein Grossteils des Transitverkehrs rollte dann nicht mehr an der Tankstelle vorbei durchs Dorf. «Bis zu diesem Zeitpunkt gab es in Weinfelden auch viel weniger Tankstellen. Erst danach kamen viele neue dazu», sagt Gaby Scherrer. Die Veränderung habe auch dazu geführt, dass sie den Scherrer-Kiosk im Jahr 2005 schliessen mussten. Gaby und Guido Scherrer blicken mit grosser Zufriedenheit zurück an die Zeit mit der Tankstelle.

«Die Tankstelle war der ganze Stolz meines Vaters, er hatte stets die modernsten Anlagen, beispielsweise eine der ersten Selbstbedienungsanlagen weit herum.»

Deshalb habe er die Tankstelle auch mit grossem Stolz und viel Freude weitergeführt, sagt Guido Scherrer und seine Frau – kennen gelernt haben sich der Weinfelder und die Konstanzerin beim Schlittschuhlaufen – ergänzt: «Für mich war es eine tolle Arbeit. Sie erlaubte mir auch, die Familie zu betreuen und doch arbeiten zu können. Auch meine Schwiegereltern konnte ich hier gut betreuen, als sie älter wurden.» Sehr geschätzt habe sie den Kontakt zu den vielen treuen Stammkunden.

«Viele wollten auch gar nie selber tanken und schätzen die Bedienung. Ich war sehr gerne Tankwartin.»

Links der BP-Tankstelle verläuft die Frauenfelderstrasse zum alten Stadtkern, rechts die Lagerstrasse zum Bahnhof. Bild: Mario Testa

Autokosmetik statt Tankstelle

Seit drei Jahren ist die Tankstelle nun geschlossen und die Zapfsäulen sind weg; eine wurde abgebaut, die andere unfreiwillig abgeräumt, als eine Kundin sie mit ihrem Wagen umriss. Scherrers kümmern sich heute nicht mehr um volle Tanks, sondern in ihrer Firma Autokosmetik Scherrer an der Weststrasse um schöne Carrosserien und saubere Interieurs.

Dass anstelle der Tankstelle nun Mehrfamilienhäuser entstehen (siehe Kasten), ist Scherrers recht. «Wir finden es schön, dass jetzt etwas Neues entsteht. Die Tankstelle ist in die Jahre gekommen und es wären sehr grosse Investitionen nötig gewesen», sagt Guido Scherrer. «Mit Herrn Messmer haben wir auch einen tollen Käufer für die Tankstelle gefunden. Das macht uns den Abschied auch leichter», sagt Gaby Scherrer. «Wir haben über die Jahrzehnte sehr viel Herzblut in die Tankstelle gesteckt.»

Wohnungen statt Tankstelle Neubau mit Pentagon Mietwohnungen im Mini-Pentagon

Die Erler Firma Swiss Rees GmbH hat die Tankstelle mit insgesamt rund 3000 Quadratmetern Bauland zwischen Frauenfelder- und Lagerstrasse im Herbst 2018 von Familie Scherrer abgekauft. Geschäftsführer Jürg Messmer baut an ihrer Stelle nun drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 27 Wohnungen. Eine spezielle Form bekommt das westlich gelegene Gebäude, es wird ein Fünfeck, also ein Mini-Pentagon. Der Baustart ist für den Spätsommer 2021 geplant, bezugsbereit sollen die Mietwohnungen dann im Frühling 2023 sein.