Holderhof AG baut in Sulgen ein Fruchtverarbeitungszentrum

Betriebsansiedlung Bald kommt der Saft vom Holderhof aus Sulgen: Getränkehersteller aus dem Kanton St.Gallen investiert im Thurgau Die Holderhof Produkte AG lässt an der Bühlstrasse in Sulgen ein Fruchtverarbeitungszentrum errichten. Die Inbetriebnahme soll Anfang September – rechtzeitig zur Obsternte – erfolgen.

Blick auf die Baustelle an der Bühlstrasse in Sulgen. Bild: Manuel Nagel (Sulgen, Februar 2022)

In Sulgen gibt es wieder eine Grossbaustelle und noch im Verlauf dieses Jahres soll eine weitere neu angesiedelte Firma in der Gemeinde den Betrieb aufnehmen. Es handelt sich um die Holderhof Produkte AG aus Henau SG. Das von Christof Schenk im Jahr 2000 gegründete Unternehmen wird an der Bühlstrasse in Zukunft verschiedenste Sorten von Fruchtsäften herstellen.

Die Betriebsaufnahme ist für den 1. September geplant, rechtzeitig zum Beginn der Apfelernte. Ab 2023 soll dann auch die Abfüllung in Sulgen erfolgen, da der Standort Henau ausgelastet ist. Dadurch wird sich die Zahl der Arbeitsplätze von zehn auf rund 30 erhöhen. Im mehrstöckigen Neubau steht eine Nutzfläche von rund 8500 Quadratmetern zur Verfügung.

Nähe zu den Obstproduzenten gesucht

Dass das neue Werk in Sulgen und nicht etwa im Kanton St.Gallen erstellt wird, ist teils Kalkül, teils einem glücklichen Umstand geschuldet. «Ich habe mehr als ein Jahr gesucht», sagt Schenk – wegen der Nähe zu den Obstproduzenten hauptsächlich im Thurgau. Der Architekt habe den Kontakt mit Grundstückbesitzer Walter Arnold hergestellt. Mit dem Schönenberger Unternehmer sei dann schnell eine Einigung erzielt worden.

Christof Schenk, Geschäftsführer und Inhaber der Firma Holderhof. Bild: Georg Stelzner (Henau, 24. Februar 2022)

Diese sieht unter anderem vor, dass die Holderhof AG nicht selbst als Bauherrin auftritt. Schenks Firma mietet das Gebäude lediglich, finanziert aber den Innenausbau sowie die erforderlichen Maschinen, Geräte und Einrichtungen. Er habe das schon immer so gehandhabt und damit gute Erfahrungen gemacht, erklärt Schenk, der die eigenen Investitionen im Endausbau mit rund 20 Millionen Franken beziffert.

Kontinuierliches Wachstum der Firma

Mit dem Neubau in Sulgen fügt Christof Schenk der Erfolgsgeschichte seiner unternehmerischen Laufbahn ein weiteres Kapitel hinzu. Der in Niederwil bei Gossau aufgewachsene gelernte Landwirt hat vor über 20 Jahren klein angefangen. Schenk verarbeitete zunächst Holunderblüten, unter anderem zu Wein, und fand bei dieser Gelegenheit auch gleich einen passenden Namen für seinen Betrieb. Der 41-jährige Familienvater sagt:

«Ich wollte nie bloss Rohstoffhersteller sein, sondern lieber fertige Produkte auf den Markt bringen.»

Nach der Umstellung auf Obst-, Kräuter- und Holunderanbau fungiert der elterliche Bauernhof mittlerweile als Rohstofflieferant für die Firma Holderhof.

Abnehmer im In- und Ausland

Heute ist die Holderhof AG, welche per 1. Januar 2020 die Bischofszeller Traditionsfirma Lacobi übernommen hat, bei Sirupen und Fruchtsäften im In- und Ausland ein gefragter Anbieter. Zu 80 Prozent stehen die Produkte, zu deren Palette auch Eistee, Apfelmus und ein eigenes Cola-Getränk zählen, als Handelsmarken im Regal; der Rest kommt unter den Bezeichnungen Holderhof oder Lacobi in den Verkauf.

Beliefert werden neben bekannten Grossverteilern und Discountern auch Gaststätten, Tankstellenshops, Bäckereien und Bioläden. Der Exportanteil liegt bei 40 Prozent mit den Schwerpunkten Frankreich und Deutschland.

Fakten zur Firma Seit 2012 werden von der Holderhof Produkte AG in Henau (Gemeinde Uzwil) Erfrischungsgetränke, Schorlen, Smoothies, Sirupe, Tees und Fruchtsäfte hergestellt. Die Philosophie des Unternehmens lautet: «Vom Feld in die Flasche». In den firmeneigenen Biolandwirtschaftsbetrieb wird regelmässig investiert; die Holunder-, Beeren-, Kräuter- und Obstplantagen erfahren eine laufende Vergrösserung. Jährlich werden 50 Millionen Flaschen abgefüllt, was einer Produktion von rund 30 Millionen Litern entspricht. Am Standort Henau beschäftigt das Unternehmen momentan 70 Personen. (st)

