Besonderes Geschenk zum 40. Geburtstag: Slam-Poetin Lara Stoll kommt nach Amriswil Die Bibliothek und Ludothek Amriswil begeht ihre Jubiläumsfeier am kommenden Freitag, 23. Oktober, mit einem Auftritt der Gewinnerin des Deutschen Kleinkunstpreises 2019. Manuel Nagel 15.10.2020, 16.35 Uhr

Slam-Poetin Lara Stoll kommt am 23. Oktober nach Amriswil. Bild: Donato Caspari (25. Sept. 2020)

Als die Amriswiler Bibliothek am 11. September 1980 ihre Türen an der Poststrasse 7 öffnete, hatte sie einen Bestand von rund 2000 Büchern und 245 Mitgliedern. Diese Zahlen wuchsen seither stark an (siehe Kasten), und selbst aus den umliegenden Gemeinden kommen Besucher an den neuen Standort «Old Factory», wo die Bibliothek seit Oktober 2000 untergebracht ist und wo sich auch das Kulturforum befindet.