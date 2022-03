Alterswohnungsprojekt des Kreuzlinger Alterszentrums stockt

Beschwerde Eine riesige Baugrube und niemand arbeitet: Das Alterswohnungsprojekt des Kreuzlinger Alterszentrums ist ins Stocken geraten Freie Liste-Gemeinderat Daniel Moos fürchtet einen Baustopp beim 28,5 Millionen Projekt und stellte dem Stadtrat Fragen dazu. Das Problem liegt bei einer Auftragsvergabe, welche von einer unterlegenen Bauunternehmung angefochten worden ist. Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 29.03.2022, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Baugrube der Baustelle für Alterswohnungen beim Alterszentrum Kreuzlingen. Bild: Donato Caspari

Die Grossbaustelle an der Kirchstrasse ist unübersehbar. Eine riesige Grube hat sich in den letzten Monaten hier aufgetan. Das Alterszentrum Kreuzlingen baut hier Alterswohnungen. 63 an der Zahl sollen betagten Menschen hier bald zur Verfügung stehen. Der Neubau ersetzt die bereits abgebrochene Alterssiedlung aus den 1970er-Jahren.

Ebenfalls unübersehbar ist jedoch: Kein Bauarbeiter, kein Handwerker ist vor Ort. Die Gerätschaften sind auch wieder abgebaut worden, wie Freie Liste-Gemeinderat Daniel Moos festgestellt hat und in einer schriftlichen Anfrage an die Stadt Kreuzlingen schreibt. Ob ein Baustopp verfügt wurde, möchte er wissen und ob dies allenfalls dazu führen könnte, dass das Alterszentrum die Defizitgarantie der Stadt in Anspruch nehmen müsse.

Die Baubewilligung ist nicht das Thema

Urs Haubensak

Präsident Genossenschaft Alterszentrum. Bild: Reto Martin

«Es gibt keine Finanzierungsprobleme und es gibt auch keine baurechtlichen Gründe für die Einstellung der Arbeiten vor etwa zwei Monaten», sagt Urs Haubensak. Der Präsident der Genossenschaft Alterszentrum klärt auf Nachfrage unserer Zeitung auf, dass hingegen eine Beschwerde gegen die Vergabe der Baumeisterarbeiten beim Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau hängig sei.

«Solange das nicht entschieden ist, können wir nicht weitermachen.»

Eine der Unternehmungen, welche bei der öffentlichen Ausschreibung unterlegen ist, hat geklagt. Sie findet, sie hätte den Zuschlag für den Auftrag erhalten sollen.

So stellen sich die Architekten den neuen Innenhof vor, den die Alterssiedlungen und das Haus A West (Mitte) bilden. Bild: PD

«Wir gehen aber davon aus, dass wir alles richtig gemacht haben», sagt der Genossenschaftspräsident. Wann es weitergehen kann mit dem Bau der Alterswohnungen, kann Haubensak derzeit nicht sagen.

«Das ist eine Frage, die ich auch nicht beantworten kann. Vielleicht einige Wochen oder Monate.»

Es gebe leider auch Fälle, wo es sogar Jahre gedauert habe, sagt der pensionierte Bezirksgerichtspräsident.

«Selbstverständlich hält sich die Freude über diese Verzögerung bei uns in ganz engen Grenzen.»

Ein Zeitproblem, kein Geldproblem

Haubensak kann aber Gemeinderat Daniel Moos beruhigen: «Ein finanzielles Problem ist diese Entwicklung nicht.» Der Löwenanteil des Geldes – 2019 hatten die Genossenschafter für das Projekt 28,5 Millionen Franken bewilligt – sei ja gar noch nicht ausgegeben worden. Und sollte die Beschwerde doch erfolgreich sein, würde eben ein anderes Unternehmen die Baumeisterarbeiten durchführen.

«Es ist eher ein zeitliches Problem.» Für 2024 rechnete man beim Alterszentrum mit der Fertigstellung. Die Hoffnung, dieses Ziel zu erreichen, ist noch da. «Aber das könnte unsere Bauplanung natürlich durcheinander bringen.» Im Vorsprung auf den Zeitplan sei man leider auch nicht gewesen, betont Urs Haubensak.

Ein Bild aus der Vergangenheit: Das Alterszentrum Kreuzlingen von oben, Die Alterswohnungen (L-förmiger Bau im Vordergrund) wurden abgebrochen. Bild: Reto Martin, 6.2.2020

Glückssträhne ist vorbei

In der Baubewilligungsphase hatte das Alterszentrum noch ein wenig Glück in Anspruch nehmen dürfen. Gegen einen Vorentscheid betreffend einer Ausnahme für die Überlange des Gebäudekomplexes waren nämlich noch Einsprachen eingegangen. Das kurz darauf aufgelegte Baugesuch ging dann überraschend ohne Gegenwehr über die Bühne, die Projektkritiker waren plötzlich verstummt. Scheint, als sei die Glückssträhne nur von kurzer Dauer gewesen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen