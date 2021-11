Er sägt und hämmert am besten: Zimmermann Severin Lanter

Berufsmeisterschaft Sieg an den Swiss Skills: Der beste Zimmermann arbeitet in Affeltrangen – und verfolgt bereits die nächsten grossen Ziele Der 19-jährige Severin Lanter hat sich im Final der Berufs-Schweizer Meisterschaft gegen elf Konkurrenten durchgesetzt. Schon als kleiner Bub hatte er eine Leidenschaft für die Arbeit mit Holz. Mario Testa Jetzt kommentieren 24.11.2021, 05.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Severin Lanter mit seiner Goldmedaille in der grossen Produktionshalle seines Arbeitgebers Blättler Holzbau GmbH in Affeltrangen. Mario Testa

«Von Hand geht es einfach schneller», sagt Severin Lanter. «Deshalb habe ich an den Swiss Skills fast nur mit Fuchsschwanz, Stechbeitel und Hammer gearbeitet.» Diese Arbeitsweise hat sich für den 19-Jährigen ausbezahlt. Am Final der Swiss Skills der Zimmermänner mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis gewann er in Buchs die Goldmedaille.

Das Prüfungsstück war ein Gartenhäuschen mit diversen Arten von Balkenverbindungen. Zurzeit fristetet es sein Dasein unter einer Blache in den grossen Produktionshallen der Affeltranger Firma Blättler Holzbau GmbH, wo Severin Lanter arbeitet. «Ich arbeite sehr gerne mit Holz, schon seit ich klein bin. Und die Dimensionen, welche wir hier haben, sind beeindruckend», sagt der Biessenhofer über seinen ehemaligen Lehrbetrieb und heutigen Arbeitgeber.

Im Final der besten Zwölf

Die Vorbereitungen auf die Swiss Skills nahmen mehr als ein halbes Jahr in Anspruch. Mit seinem Betreuer, Betriebsleiter Mike Koster, begann er im Februar mit den Trainings. «Im Frühling durfte ich dann an die Vorausscheidungen in Lenzburg. Die besten Zwölf kamen dann in den Final in Buchs», sagt Severin Lanter.

Die Goldmedaille von den Swiss Skills. Bild: Mario Testa

Sein Arbeitgeber, die Blättler Holzbau GmbH, gab dem jungen Mitarbeiter Zeit und Material, um auch im Betrieb zu trainieren. «Ich hätte damals auch sehr gern an den Berufsmeisterschaften teilgenommen, war aber zu spät dran, als ich davon erfuhr», sagt Geschäftsführer Joe Blättler. «Deshalb versuche ich nun, unsere Lehrabgänger mit Potenzial von einer Teilnahme an den Swiss Skills zu überzeugen und sie dabei zu unterstützen.»

«Es ist wie im Sport, für den Erfolg braucht es eine frühe Förderung.»

Der Erfolg seines Mitarbeiters freut Joe Blättler. Ein Sieg bei den Swiss Skills bringe Severin Lanter sicher Ansehen und sehr gute Berufschancen für die Zukunft.

22 Stunden krampfen bis zum Sieg

Am Final der Swiss Skills, welche fünf Tage und insgesamt 22 Stunden lang dauerten, wurden unter anderem die Qualität der Schnitte, der Verbindungen sowie der Gesamteindruck bewertet. «Wir hatten pro Arbeitsschritt eine gewisse Zeit zur Verfügung. Wenn danach etwas nicht passte, gab es Abzug und man musste improvisieren», sagt Severin Lanter.

Severin Lanter im Gartenhäuschen, seinem Prüfungsstück. Bild: Mario Testa

«Ich habe schon zwei-drei kleine Fehler gemacht. Aber es ist mir sonst sehr gut gelaufen.»



Er hätte nicht damit gerechnet zu gewinnen, sagt der Swiss-Skills-Sieger. «Zuerst habe ich es gar nicht richtig realisiert. Aber es ist schon cool. Mal schauen, wie es nun weitergeht.» Nun geht es für ihn weiter mit Trainings, denn er kämpft in einer weiteren Ausscheidung unter den fünf besten Zimmermänner der Swiss Skills um den Einzug an die Berufsweltmeisterschaft oder -europameisterschaft.

Blättler Holzbau GmbH Die Firma Blättler Holzbau beschäftigt in Affeltrangen rund 40 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist auf die Fertigung grosser Holzgebäude spezialisiert, erledigt auch Bedachungen sowie Gesamtleistungen. Die Firma wird in der dritten Generation geführt und feiert dieses Jahr ihr 60-jähriges Bestehen.