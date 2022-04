Berg: Bevölkerung sammelt Hilfsgüter für die Ukraine

Berg Zwei Transporter voll mit Hilfsgütern für die Ukraine – eine Gemeinde hilft Zwei Transporter, vier Fahrer und tonnenweise Hilfsgüter für ukrainische Flüchtlinge setzten sich am Dienstag um vier Uhr morgens von Mauren aus Richtung Ungarn in Bewegung. Es handelte sich dabei um eine humanitäre Aktion, die vor allem von Menschen aus der Gemeinde Berg getragen wurde. Christof Lampart 12.04.2022, 14.30 Uhr

Die vier Fahrer und zwei Sponsoren freuen sich über das Zustandekommen des Ukraine-Hilfstransports, welcher am Dienstag vier Uhr in der Früh Richtung Budapest aufbrach. Bild: Christof Lampart

Am Montagabend um 19 Uhr standen zwei weisse Transporter bis unters Dach vollgepackt mit Hilfsgüter auf dem Parkplatz der Familie Reut in Mauren. In der dortigen Garage hatten auch die Hilfsgüter gelagert, welche die Bevölkerung in den vergangenen Tagen gespendet hatte. Nichts Verderbliches, sondern vor allem Dinge, die man in Kriegszeiten dringend zum Überleben braucht: Fleecejacken, Schlafsäcke, Socken, Hygieneartikel, aber auch Babynahrung, Windeln und Powerbanks.

«Wir fühlten unmittelbar nach dem Kriegsausbruch, dass wir den Menschen helfen müssen und haben den Hilfstransport aufgegleist. Dass die ganze Bevölkerung unser Engagement so unterstützt, freut uns sehr», sagt Claus Bauer, Leiter des Kernteams Netzwerk Kirchen Berg.

Vier Fahrer nehmen 1200 Kilometer unter die Räder

Mit Peter Reich, Elias Läubli und Kurt Stark bildet er das Team der vier Fahrer, die dafür sorgen, dass die Waren via Zwischenstopp in Budapest so rasch wie möglich in der ungarischen Stadt Kisvarda ankommen. Die Stadt liegt an der ukrainischen Grenze – über 1200 Kilometer von Mauren entfernt.

Vor Ort sorgt dann der Pfarrer der evangelischen Gemeinde Nyirtelek, Malik Peter Karl, dass die Hilfsgüter die Bedürftigen erreichen. Nebst Sach- waren sind auch Geldspenden gefragt. «Mit dem Geld werden wir vor Ort für die Menschen das Notwendigste einkaufen; ein ganz grosser Bedarf herrscht an Babynahrung in Pulverform oder an Windeln», weiss Claus Bauer zu berichten, der im Kernteam ebenso für die humanitäre Hilfe im Krisengebiet zuständig ist.