Berg: Am Samstag gibts die Swing Kids und Claudio Zuccolini

Berg Musik und Comedy in der grossen Mehrzweckhalle Die Gruppe Kultureventberg plant für den 26. März einen unterhaltsamen Abend. Mit Dai Kimoto und seinen Swing Kids sowie Comedian Claudio Zuccolini wollen sie viel Publikum in die Mehrzweckhalle locken. Mario Testa 22.02.2022, 16.15 Uhr

Die Swing Kids von Bandleader Dai Kimoto werden am Kulturevent in Berg auftreten. Bild: Ralph Ribi

Die Mehrzweckhalle in Berg bietet bei Konzerten bis zu 500 Personen Platz. So voll war die Halle aber schon länger nicht mehr. «Früher war die tamilische Gemeinschaft oft in Berg zu Gast und hat die Halle oft gebucht und rauschende Fester in der Halle veranstaltet», sagt Gaston Zwahlen. «Das war den Leuten dann aber irgendwann zu viel und seither finden ausser den Unterhaltungen der Berger Vereine dort kaum noch Veranstaltungen statt.»

Gaston Zwahlen, Mitorganisator Kultureventberg. Bild: Mario Testa

Das wollen Gaston Zwahlen und Hans Blaser, welche beide in der Baukommission der Mehrzweckhalle waren, nun ändern. Sie haben dazu noch Gemeinderätin Kristy Keller ins Boot geholt und organisieren als Gruppe Kultureventberg am 26. März ein abendfüllendes Programm mit Musik und Comedy.

«Hans Blaser wollte schon länger einen solchen Anlass veranstalten. Nun hat es geklappt», sagt Gaston Zwahlen. Und das Programm stehe auch schon. «Dai Kimoto und die Swing Kids werden auftreten und nach der Pause dann Comedian Claudio Zuccolini. Wir bieten also Konzert und Comedy.»

Günstige Tickets dank grosser Unterstützung

«Wichtig sei ihnen als Organisatoren gewesen, möglichst vielen Familien und weiteren Gästen den Besuch der Veranstaltung zu ermöglichen. Deshalb wollten wir die Ticketpreise so tief wie möglich halten und haben Sponsoren gesucht.» Sie wurden bei der Raiffeisenbank als Hauptsponsor und vielen weiteren Berger Gewerbetreibenden fündig.

«Es ist unglaublich, wie gross die Unterstützung nun ausgefallen ist. Das ist einfach toll.»

Deshalb können die Tickets nun für 25 Franken für Erwachsene und 12 Franken für Kinder angeboten werden. «Wir haben mittlerweile schon 200 Tickets verkauft und sind damit bereits auf der sicheren Seite. Wenn es zum Schluss 500 Tickets werden, wäre das sensationell.»

Als Helfer für die Parkplatzeinweisung, die Eingangskontrollen und die Festwirtschaft stehen am Anlass die Feuerwehr Berg und die Männerriege im Einsatz. «Sie werden gut von uns entschädigt. Was am Ende übrig bleibt, werden wir für einen nächsten Event einsetzen», sagt Gaston Zwahlen. Geplant sei diesbezüglich noch nichts, aber der Wille sei da, die Mehrzweckhalle auch künftig wieder etwas öfters mit Kulturevents zu beleben.

Tickets: www.eventfrog.ch