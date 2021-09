Knappe Wahl in Berg: Zollikofer gewinnt gegen Blatter

Berg Marcel Zollikofer gewinnt die knappe Wahl in Berg An der Gemeinderats-Ersatzwahl vom 26. September setzt sich der parteilose Kandidat aus Graltshausen gegen den SVP-Ortsparteipräsidenten durch. Mario Testa 26.09.2021, 17.46 Uhr

Marcel Zollikofer nimmt die Gratulationen seines unterlegenen Gegenkandidaten Benjamin Blatter entgegen. Bild: Mario Testa

Der Nordosten der Gemeinde Berg hat auch weiterhin einen Vertreter im Gemeinderat. Nach der Rücktrittsankündigung von Gemeinderat Markus Kressibucher aus Ast, trat Marcel Zollikofer aus Graltshausen an, um den Sitz für die nordöstlichen Dörfern von Berg zu halten – mit Erfolg. In einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit seinem Gegenkandidat Benjamin Blatter von der SVP, setzte er sich mit 477 zu 410 Stimmen durch. Da er im ersten Wahlgang auch das Absolute Mehr von 457 Stimmen schaffte, ist er gewählt und nimmt am 6. Oktober Einzug in den Gemeinderat.