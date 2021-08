Berg Kampfwahl um einen Sitz im Berger Gemeinderat Am 26. September findet in der Gemeinde Berg die Ersatzwahl für den zurücktretenden Markus Kressibucher statt. Es kandidieren der parteilose Marcel Zollikofer und Benjamin Blatter von der SVP. Mario Testa 13.08.2021, 14.32 Uhr

Der amtierende Berger Gemeinderat mit Markus Kressibucher (links) anlässlich der Gemeindeversammlung im Januar 2020. Bild: Mario Testa

Ein 40-jähriger Berger und ein 50-jähriger Graltshauser kandidieren um den frei werdenden Sitz im Berger Gemeinderat. «Weil ich in dieser Gemeinde wohne, möchte ich gerne darüber mitreden, was in der Gemeinde läuft», sagt Benjamin Blatter. Der verheiratete zweifache Vater arbeitet als Logistikleiter und ist Präsident der SVP-Ortspartei Berg-Birwinken. «Ich lebe zwar erst seit dreieinhalb Jahren in Berg, war aber an meinem früheren Wohnort in Bülach auch schon im Gemeinderat tätig.»