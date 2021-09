Musikgesellschaft Berg sucht dringend neue Mitglieder

Berg Ihnen ist das Tröten und Flöten vergangen – Musikgesellschaft leidet an Mitgliederschwund Die Musikgesellschaft Berg will nach der coronabedingten Zwangspause wieder loslegen. Doch die Mitglieder fehlen. Nun sucht der Verein dringend neue Mitglieder. Zurzeit spielen lediglich 18 Bläser in der Musikgesellschaft. Eine Herausforderung vor allem für die Dirigentin. Johanna Lichtensteiger Jetzt kommentieren 03.09.2021, 15.35 Uhr

Galakonzert 2018: Präsident Paul Keller wendet sich an das Publikum, hinter ihm sitzt der Verein. Knapp 30 Musikanten sitzen auf der Bühne. Bild: PD

«Momentan sind wir schwach besetzt, wir wären gern wieder ein paar Mitglieder mehr», sagt Paul Keller, Präsident der Musikgesellschaft Berg. Der Verein zählt zurzeit 18 Musikantinnen und Musikanten, es seien allerdings schon mehr gewesen. Hochdramatisch stehe es um den Musikverein nicht, es fehle einfach an ein paar Ecken an Instrumenten.

Sarah Belz ist die Dirigentin der Musikgesellschaft Berg. Bild: Thi My Lien Nguyen

Für die Dirigentin Sarah Bächi stellt die Unterbesetzten aber teilweise eine Herausforderung dar. Sie seien meistens 15 Personen in den Proben, je nach Bläser und Instrument, das fehlt, müsse sie ein anderes Programm durchführen und die Musikliteratur entsprechend anpassen.

«Das Fehlen der Flöte ist besonders unglücklich, da dieses Instrument oft die Melodie übernimmt.»

Als sie im Jahr 2019 angefangen habe, seien es noch über 20 Mitglieder gewesen.

Keller sagt: «Die Pandemie ist nicht Hauptgrund für unsere reduzierten Mitgliederzahlen, aber es hat nicht geholfen.» Aufgrund der Zwangspausen und der ungewohnten Proben seien in vielen Musikvereinen Mitglieder ausgetreten, da ihnen die Freude vergangen ist, sie Angst hatten und sie etwas Neues beginnen wollten – so auch hier. In Berg konnte man lange überhaupt nicht proben, später nur in kleinen Gruppen. Nun ist das Proben wieder möglich, Konzerte sind allerdings noch immer Mangelware.

Der perfekte Zeitpunkt

«Das Konzert am 1. August war das erste seit langem», sagt der Präsident. Seither haben sie lediglich für die Jubilare musiziert. Auch der weitere Veranstaltungskalender sieht kahl aus. Aber Paul Keller ist optimistisch. «Um Weihnachten herum spielen Musikvereine traditionsgemäss in Kirchen, das peilen wir momentan an.» Den Mangel an Mitgliedern werde man wie schon vor der Pandemie mit temporären Aushilfen umgehen, sagt Bächi: «Die Musikvereine helfen sich in diesem Aspekt oft und grosszügig aus.»

Trompeten und Querflöten spielten auf einem Weihnachtskonzert. Bild: PD

Da der Verein für den Winter ein neues Programm zusammenstellt und die Vorbereitungen auf die Weihnachtszeit beginnt, sei jetzt der optimale Zeitpunkt, um das Instrument zu schnappen und mit zu musizieren. Grundsätzlich werden alle Instrumente mit offenen Armen begrüsst, besonders würde man sich aber über Saxofone, Trompeten und Querflöten freuen. «Wir nehmen Mitglieder von jedem Alter auf», sagt der Präsident. Das Beherrschen eines Instruments und Notenlesen sind die einzigen Ansprüche, die der Verein an neue Mitglieder habe.

Programm für jeden

Paul Keller ist der Präsident des Musikvereins. Bild: Andrea Stalder

Die Musikgesellschaft engagiert sich schon seit längerem für die Nachwuchsförderung, allerdings treten nur wenig Junge von der Jugendmusik in den Verein über. Sarah Bächi sagt: «Wir versuchen, innovativer zu werden, und sind aktiv auf der Suche nach neuen Mitgliedern.» Die Dirigentin hat vor zwei Wochen mit einer neuen Bläserklasse gestartet. Zwölf Anfänger proben seither im Schulhaus Unterberg in Berg. Man hoffe, dass die Teilnehmer in rund drei Jahren in den Verein übertreten, sagt Bächi. «Es ist noch nicht zu spät, um zur Bläserklasse zu stossen», sagt der Präsident. In den Bläserklassen kann entweder ein Instrument von Grund auf erlernt werden oder man frischt die verstaubte Kenntnis auf.

Für fortgeschrittene Musiker – nicht nur aus Berg –, die wieder oder neu in einem Verein mitwirken wollen, steht die Tür zum Probelokal an der Hauptstrasse 40a jeweils mittwochs von 20 bis 22 Uhr offen. Paul Keller sagt: «Eine Anmeldung wäre ideal, so können wir gleich die Noten bereitstellen und die Interessierten können gleich mitmachen.»

Anmeldung und Fragen an Paul Keller unter 079 417 39 10 oder info@mg-berg.ch