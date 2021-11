berg «Ich habe ein spezielles Häppchen gefunden»: Modelleisenbahn-Börse findet zum 26. Mal statt 150 Besucherinnen und Besucher zählte die Modelleisenbahn-Börse in Berg. Einige konnten ihre dabei Sammlung erfolgreich ergänzen. Werner Lenzin 14.11.2021, 16.45 Uhr

Die Börse fand ein der Halle Neuwies statt. Bild: Werner Lenzin

An langen Tischreihen preisen zehn Aussteller am Samstag in der Halle Neuwies in Berg ihre Loks und Wagen der N-Spur bis H00 und weitere verschiedene Zubehörteile an. An den Tischen in der Hallenmitte ist man heftig am Diskutieren und Fachsimpeln. «Unsere Börse ist eben nicht nur ein Ort, wo Eisenbahnamateure Einzelstücke kaufen, um ihre Anlage daheim zu ergänzen, sondern auch ein Treffpunkt, um Informationen auszutauschen», sagt Marcel Gasser, Präsident der Eisenbahnamateure Weinfelden-Berg, welche diesen Anlass zum 26. Mal durchführt. Diese im Kanton gefragte Börse hat einen festen Platz im Jahresprogramm des Vereins.

Unterschiedliche Preislagen

«Gehen diese Lämpchen für eine Weichenlaterne», erkundigte sich eine ältere mit einem Rucksack ausgerüstete Dame. Freigiebig gibt der Gefragte umfassend Antwort und man spürt: Hier geht es auch um die kleinsten Details auf dem Gebiet der Modelleisenbahnen. Der 78-jährige Alois Schneider aus Matzingen hat seine Anlage daheim abgebrochen und bietet seine zwanzig Lokomotiven und 25 Personen- und Kesselwagen der Märklin Spur 0 zum Kauf an. Im Sortiment fällt neben einer amerikanischen Lokomotive «Lionel» eine BE 4/6 Lokomotive auf. «Von dieser hat die SBB in den Jahren zwischen 1920 bis 1923 insgesamt 40 Stück hergestellt», weiss der Matzinger.

«Ich habe ein spezielles Häppchen gefunden», strahlt der pensionierte Lehrer Christian Fontanive aus Bischofszell. Er besitzt in seinem Einfamilienhaus ein Spur H0 Märklin-digital und ist mit der Absicht an die Börse gekommen, um einen vierachsigen Rungenwagen der SBB zu erstehen. Nun hat er einen Res-Rungenwagen der SBB, den er mit Ladegütern bestücken wird, zu einem unerwartet günstigen Preis gekauft. Er ist jeweils auch an der Börse von Amriswil dabei, wo er selbsthergestellte Ladegüter wie beispielsweise Zuckerrüben, Holzschnitzel und Altpapier zum Kauf anbietet. Auch selbstgemachte Tannen für Modelleisenbahnanlagen sind eine Spezialität von ihm.