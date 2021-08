Bauherr kritisiert Denkmalpflege: trotz Kompromiss muss er warten

Knatsch «Heimatschutz und Denkmalpflege verfolgen nicht das gleiche Ziel»: Hin und Her um alte Remise in Berg verärgert Inhaber Vom Streit um geschützte, verlotternde Häuser in der Gemeinde Berg ist auch Familie Baumgärtner in Berg betroffen. Sie nervt, dass sich trotz intensiver Gespräche mit der Denkmalpflege der Heimatschutz quer stellt. Mario Testa 03.08.2021, 05.00 Uhr

Hinter dem ehemaligen Restaurant zum Adler steht die alte Remise. An ihrer Stelle will Inhaber Guido Baumgärtner ein Mehrfamilienhaus bauen. Bild: Mario Testa

Guido und Märy Baumgärtner sind konsterniert. Als Besitzer der Liegenschaft «Haus zum Adler» haben sie mit der Denkmalpflege völlig widersprüchliche Erfahrungen gemacht. Gute und schlechte. «Als wir vor rund 25 Jahren den ‹Adler› gekauft und vom Restaurant zum Wohnhaus umgebaut haben, war das ein wunderbarer Prozess in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege», sagt Guido Baumgärtner. «Wir wollten das schöne Gebäude ja auch bestmöglich erhalten.» Umso mehr kann er nicht verstehen, was jetzt gerade abläuft.

Vor vier Jahren sei die Gemeinde Berg auf sie zugekommen und habe angeregt, sie sollen doch ihre Parzelle hinter dem «Adler», die in der Dorfkernzone liegt, überbauen und so dem verdichteten Bauen Rechnung tragen. «Für uns hat das gepasst und wir haben von einem auf diesem Gebiet spezialisierten ETH-Raumplaner Pläne zeichnen lassen für ein Mehrfamilienhaus. Da die alte Remise hinter unserem Haus von diesen Plänen betroffen ist, haben wir die Gemeinde als Vermittler und die Denkmalpflege ins Boot geholt.» Man habe dann in mehreren Gesprächen auch einen guten Kompromiss gefunden.

Guido Baumgärtner, Hausbesitzer aus Berg. Bild: PD

«Wir hätten den Riegelbau wieder Instand gestellt, dafür den daran angebauten Schopf abgebrochen, um Platz für den Neubau zu schaffen.»

Die kantonale Denkmalpflege habe ihr Okay zu diesem Plan gegeben und so haben Baumgärtners im vergangenen Sommer die Baueingabe gemacht. Die Gemeinde habe sie bewilligt, später dann auch die Einsprache des Heimatschutzes gegen die Nichtunterschutzstellung abgelehnt.

Erfolg mit Rekurs

Der Thurgauer Heimatschutz hat diesen Entscheid mit einem Rekurs beim Amt für Bau und Umwelt – wo auch die Denkmalpflege angesiedelt ist – angefochten. Und der Entscheid kam prompt: Die von der Gemeinde Berg beschlossene Nichtunterschutzstellung für die Remise ist nichtig. Der Gemeinderat muss sie also unter Schutz stellen oder den Entscheid nochmals neu fällen. Die Baupläne sind also blockiert. Für Guido Baumgärtner ist das sehr befremdend:

«Da sprechen wir vier Jahre lang mit der Denkmalpflege, werden uns einig – und dann bewilligt sie trotzdem den Rekurs.»

Was die Denkmalpflege mache, sei befremdend – aber was der Heimatschutz mache, gehe gar nicht. «Als dieser Einsprache gemacht hat, habe ich mit dem Heimatschutz das Gespräch gesucht. Darauf ging deren Anwalt nicht mal ein. Er zeigte null Kompromissbereitschaft und hat uns als Spekulanten abgekanzelt», sagt Baumgärtner. Das sei Blödsinn, sie hätten das Land ja nicht erst kürzlich zu Renditezwecken gekauft, sondern besitzen es schon seit über 25 Jahren. Zudem wolle die Familie ein Mehrfamilienhaus bauen, dass auch an diesen Ort passt. «Das ist unser ureigenes Interesse, wir wohnen ja da und sehen es künftig jeden Tag. Es muss zum ‹Adler› passen.»

Den Riegelbau der Remise will Guido Baumgärtner sanieren und erhalten, dafür den rechts davon angebauten Schopf abreissen. Bild: Mario Testa

Als Steuerzahler und Bürger kämen sie sich in dieser Situation einfach ratlos und hilflos vor. «Ich begreife das ganze nicht. Heimatschutz und Denkmalpflege sollten doch das gleiche Ziel verfolgen, machen sie aber ganz offensichtlich nicht.» Zum Glück hätten sie keinen Zeitdruck für ihr Projekt, sagt Guido Baumgärtner. «Ich schaue das ganze Hin- und Her als zenbuddhistische Übung an: durchschnaufen und gedulden.»

«Die Denkmalpflege ist nicht Entscheidungsträger»

Familie Baumgärtner teilt also Lob und Tadel an die kantonale Denkmalpflege aus. Giovanni Menghini, Kantonaler Denkmalpfleger, nimmt dazu Stellung. «Es herrscht immer noch die Meinung vor, dass die Denkmalpflege sage, was geht und was nicht», sagt er. Das sei aber der grosse Irrglaube hinter dem Ganzen.

«Auch wenn mit uns ein Kompromiss ausgehandelt wird, heisst das noch lange nicht, dass ihn die Gemeinde als bewilligende Behörde auch akzeptiert.»

Giovanni Menghini, Kantonaler Denkmalpfleger. Bild: PD

Zum Schluss, wenn wie in den diversen Berger Fällen der Heimatschutz Rekurs einlegt, entscheidet erstinstanzlich das Department für Bau und Umwelt (DBU). Diesem ist auch die Denkmalpflege angegliedert. «Wir werden jeweils aufgefordert, eine Stellungnahme zuhanden des Rechtsdienstes einzureichen. Unsere Fachmeinung muss es aber nicht stützen», sagt Giovanni Menghini.

Deshalb könne es auch durchaus sein, dass das DBU eine andere Haltung einnehme als die Denkmalpflege. «Das DBU muss eine andere Abwägung machen als wir von der Fachstelle.» Dies ist im Fall des Bauvorhabens von Familie Baumgärtner genau so passiert.

Unterschiedliche Ansichten von Heimatschutz und Denkmalpflege

Was für das DBU gelte, gelte auch für den Thurgauer Heimatschutz. «Es kann durchaus vorkommen, dass Denkmalpflege und Heimatschutz unterschiedlicher Ansicht sind», sagt Menghini. Es gehe um Konsensbereitschaft. «Wenn der Heimatschutz stur sagt, dass etwas nicht geht, mag das fachlich richtig sein. Aber das entspricht dann nicht mehr dem Auftrag, die Bausubstanz zu erhalten und gleichzeitig zu helfen, möglichst substanzschonende Lösungen zu entwickeln.»

Giovanni Menghini betont, dass es im Thurgau trotz aller Diskussionen unzählige gute Beispiele für das Zusammenspiel von Denkmalpflege, Gemeinden und Bauherren gebe. «Wir haben immer wieder Lösungen hingebracht, die auch für den Bauherrn bezahlbar und gut waren sowie der Bestandserhaltung gedient haben.»

Zudem helfe der Kanton in solchen Fällen auch finanziell. «In aller Regel ist es so, dass der Kanton den Unterstützungsbeitrag der Gemeinde noch verdoppelt», sagt der Kantonale Denkmalpfleger. Es gebe auch Ausnahmen, wo der Kanton mehr bezahle, als die Gemeinde. «Das richtet sich nach der Bedeutung des Objekts. Die Gemeinden zahlen bis zu 15 Prozent der Kosten. Der Kanton kann mehr leisten, wenn es gerechtfertigt ist.»