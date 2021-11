Thomas Bitschnau: Bergs Gemeindepräsident erleidet Herzinfarkt

Berg Gemeindepräsident Thomas Bitschnau erlitt einen Herzinfarkt – Im Interview erzählt er, wie er sich zurück ins Leben kämpft Seit sechs Wochen ist der Berger Gemeindepräsident Thomas Bitschnauer krankgeschrieben. Nun möchte er Stress abbauen und so gesund wie möglich leben. Mario Testa Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.20 Uhr

Thomas Bitschnau, Gemeindepräsident von Berg, anlässlich der Gemeindeversammlung im Januar 2020. Bild: Mario Testa

Wann hatten Sie Ihren Herzinfarkt?

Thomas Bitschnau: Das war am 27. September, am Morgen beim Aufstehen.

Wie haben Sie diesen Moment erlebt?

Ich hatte sehr gut geschlafen und bin ganz normal aufgestanden. Vom ersten Moment an bekam ich einen Druck im Oberkörper, es fühlte sich an wie Gliederschmerzen oder Muskelkater. Kein Stechen oder Atemnot, aber dann kam das Bedürfnis, immer wieder tief ein- und auszuatmen.

Ich kam nicht einmal auf die Idee, dass dies ein Herzinfarkt sein könnte, und ging normal zur Arbeit.

Vom Arbeitsplatz aus bemühte ich mich dann sicherheitshalber um einen raschen Arzttermin. Ich konnte mich gleich untersuchen lassen. Der Befund war klar und nach einigen Minuten stand der Krankenwagen auch schon bei der Arztpraxis, der mich zur Herzklinik brachte, wo man mich umgehend operierte. Das ging so schnell, dass ich erst nach der OP Bescheid geben konnte.

Worauf schliessen Sie den Herzinfarkt zurück? Gab es da Anzeichen oder waren Sie zu grossem Stress ausgesetzt?

Ja, der Stress ist manchmal schon gross, vor allem, wenn man zu viel in zu kurzer Zeit erledigen haben möchte. Ich mag langfristige Pendenzen ganz und gar nicht. Ich bin Nichtraucher, ernähre mich gesund und ausgewogen, bewege mich in der Freizeit regelmässig, daran kann es nicht liegen, aber ich habe etwas Übergewicht.

Wie hat es mit der Stellvertretung auf der Gemeinde geklappt?

Meine Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung kümmern sich um das Tagesgeschäft und konsultieren bei Bedarf die Vizegemeindepräsidenten.

Wie lange sind Sie noch rekonvaleszent am Arbeiten?

Bis Ende nächster Woche bin ich krankgeschrieben, ob das nochmals verlängert wird, entscheidet der Kardiologe nächste Woche. Wenn ich wieder arbeiten kann, dann sicher erst im Teilpensum, da die ambulante Rehabilitation bereits läuft und bis Ende Januar dauert. Alleine dafür bin ich schon zu 30 Prozent abwesend.

Halten Sie sich komplett raus aus dem Tagesgeschäft aufgrund der erneuten Krankschreibung oder erledigen Sie doch einige Arbeiten für die Gemeinde?

Am Tag der zweiten Krankschreibung habe ich noch zwei kurze Termine wahrgenommen und einige Dinge organisiert, halte mich seither aber praktisch komplett heraus und leite meine E-Mails automatisch weiter. Eine Erholung ist sonst schwierig, da man ja immer mitdenkt.

Haben Sie persönliche Konsequenzen aus diesem Erlebnis gezogen?

Ich versuche, Erkenntnisse aus der Reha laufend umzusetzen und Stress abzubauen, so gut das in diesem Amt geht. Dazu will ich weitere Kilos verlieren und so gesund wie möglich leben.