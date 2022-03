Berg: Investoren bauen für 100 Millionen im Ziegeleiquartier

Die grösste Überbauung in der Geschichte von Berg dürfte in einem Jahr beginnen. Die MFG Wohnbau Invest AG hat den Grossteil des Landes bei der Ziegelei Berg gekauft. Sie will über 100 Millionen Franken in den kommenden zehn Jahren ins neue Quartier investieren.

Mario Testa 16.03.2022, 04.20 Uhr