Berg Ein Juniorenturnier mit Kunstrasen in der Halle: Der SC Berg trägt die Schweizer Meisterschaft im Indoorfussball aus Am Wochenende vom 12. und 13. Februar treffen sich in der Mehrzweckhalle in Berg rund 50 Mannschaften zum Turnier. Es geht um die Qualifikation für den Final der Indoor-Meisterschaften in Wil. Der SC Berg hofft auf viele Besucher, die dem Verein so einen Zustupf in die Kasse spielen. Gerade in Zeiten der Pandemie ein wichtiger Faktor. Sabrina Bächi 03.02.2022, 16.30 Uhr

Hier ein Bild aus Rafz (ZH), genau so soll es auch in der Mehrzweckhalle Berg aussehen: Der Kunstrasen liegt bereit für die Fussballerinnen und Fussballer. Bild: Claudia Minder

Zum vierten Mal findet diese Saison eine Schweizer Meisterschaft im Indoorfussball für die F- bis D-Junioren statt. Erstmals ist auch der Thurgau einer der acht Austragungskantone für das Swissmasters. Am 12. und 13. Februar finden die Qualifikationsspiele in der Mehrzweckhalle Berg statt. Dafür wird diese mit einem Kunstrasen von 20 mal 40 Metern bestückt.

«Es ist eine Firma, die dann kommt und den Kunstrasen samt Banden in Zusammenarbeit mit unseren freiwilligen Helfern in der Halle montiert», sagt Fabian Helfenberger vom SC Berg. Der Verein übernimmt die Organisation und Festwirtschaft des Anlasses und kann sich so einen Zustupf verdienen.

Rund 50 Mannschaften treten zur Qualifikation an

Am Wochenende werden 50 Mannschaften aus dem Thurgau, Schaffhausen, St.Gallen, Zürich und Graubünden antreten. Die 7- bis 14-jährigen Kinder und Jugendlichen treten in fünf Kategorien gegeneinander an. Die besten vier Mannschaften jeder Kategorie qualifizieren sich für den Final im Juli, der im Fussballstadion Bergholz in Wil durchgeführt wird. Für den SC Berg als durchführenden Verein hat das Turnier einiges an organisatorischem Aufwand gebracht.

«Es ist das erste Mal, dass wir es durchführen, es benötigte daher vor allem am Anfang etwas Initialarbeit. Diese hat vor einem Jahr ihren Anfang genommen», sagt Helfenberger. Mittlerweile sei so kurz vor dem Anlass auch wieder einiges im Gange. Die rund 50 Helferinnen und Helfer mussten eingeteilt werden, die Festwirtschaft war zu organisieren.

Man erwartet über das ganze Wochenende verteilt rund 1000 Besucher. «Es ist etwas Einzigartiges und ein öffentliches Turnier, es wäre schön, wenn auch Besucher kommen würden, die keine Familienangehörige sind», sagt Fabian Helfenberger.

Fabian Helfenberger, SC Berg Bild: PD/Srdjan Radulovic

«Dadurch kann man unseren Verein unterstützen und darauf sind wir wegen Corona mehr als sonst angewiesen.»

Das Turnier in der Mehrzweckhalle an der Neuwiesstrasse dauert am Samstag von 8 bis 23 Uhr und am Sonntag von 8 bis 18 Uhr. Es gilt die 2G-Zertifikatspflicht sowie eine Maskentragpflicht.