Berg bietet neu E-Mobilität für die Bevölkerung an

Auto-Teilet-Genossenschaft

Die Genossenschaft Mobility gibt es in der Schweiz seit 24 Jahren. Sie hat mittlerweile 245'000 Kundinnen und Kunden und schweizweit fast 3000 Fahrzeuge an rund 1500 Standorten stationiert. Laut eigenen Angaben kann ein Mobility-Auto elf Privatfahrzeuge ersetzen. Die Kunden bezahlen nebst dem Jahresabo nur, wenn sie die Fahrzeuge auch nützen. Im Fall des Renault Zoé in Berg sind es 65 Rappen pro Kilometer und 2,5 Franken pro Stunde.