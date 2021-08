Schwingen: Beni Notz trumpft in Kaltbrunn nebst Samuel Giger auf

Schwingen Aufbäumen eines Routiniers: Beni Notz hätte es fast in den Schlussgang geschafft Nebst Sieger Samuel Giger und Mario Schneider trumpfte am St. Galler Kantonalen Schwingfest in Kaltbrunn ein dritter Thurgauer gross auf. Alexandra Kolb 02.08.2021, 18.27 Uhr

Beni Notz (oben) im fünften Gang gegen Dominic Keller. Christian Merz/Keystone

Am Sonntag in Kaltbrunn gewann Samuel Giger (Ottoberg) bereits ein fünftes Kranzfest in dieser Saison. Im Schlussgang des St.Galler Kantonalen stand ihm sein Klubkamerad Mario Schneider aus Schönenberg an der Thur gegenüber, den er nach etwas mehr als vier Minuten Gangdauer mittels Fussstich bezwang.

Mario Schneider war mit einem Gestellten gegen den Zürcher Eidgenossen Fabian Kindlimann in den Wettkampf gestartet. Danach besiegte der Bruder von Domenic Schneider alle Gegner jeweils mit der Maximalnote und durfte so den Schlussgang bestreiten. Nach der Niederlage gegen Giger konnte Mario Schneider am Ende sein Eichenlaub auf Rang vier entgegennehmen.

Einteilung entschied sich für Giger statt für Notz

Der Routinier Beni Notz (Güttingen) zeigte in Kaltbrunn nicht nur seine gute Form, sondern auch, dass mit ihm nach wie vor zu rechnen ist. Das, obschon der Eidgenosse, sportlich gesehen, zur älteren Garde gehört. Dank guter Leistungen konnte er den ganzen Tag mit der Spitze mithalten. Nach fünf absolvierten Gängen war er mit Samuel Giger gleichauf und die Einteilung musste sich zwischen ihm und Giger für den zweiten Schlussgangteilnehmer entscheiden. Schliesslich stellte Notz seinen letzten Gang gegen Turnerschwinger Lars Geisser aus Mörschwil und beendete das St.Galler Kantonale Schwingfest mit dem Kranz auf Rang fünf.

Auch Oettli und Dumelin holen den Kranz

Im letzten Kranzrang holten sich die beiden Teilverbandskranzer Marco Oettli aus Bussnang und David Dumelin aus Hüttwilen den begehrten Kopfschmuck. Oettli konnte zum Auftakt gegen den Zürcher Oberländer Roman Schnurrenberger aus Dussnang einen positiven Start verzeichnen, er musste lediglich im dritten Gang gegen den aufstrebenden Obertoggenburger Werner Schlegel eine Niederlage einstecken. Dumelin entschied vier Gänge zu seinen Gunsten und musste sich nur zweimal das Sägemehl vom Rücken abwischen lassen.

Der technisch versierte Turnerschwinger Michael Steiner aus Amlikon-Bissegg verpasste den Kranz in Kaltbrunn lediglich um den berüchtigten Viertelpunkt.

Rangliste unter www.esv.ch.