Belästigungen in Kreuzlingen: Der erste der drei Verhafteten sitzt bereits in Ausschaffungshaft +++ Die polizeiliche Schussabgabe hat ein Nachspiel Nach der Belästigungstour dreier Asylsuchender durch die Innenstadt beschäftigt sich die Justiz mit den Vorkommnissen. Die Antworten auf die drängendsten Fragen zu den Ereignissen vom vergangenen Freitag. Urs Brüschweiler 05.02.2020, 05.10 Uhr

Das Empfangs- und Verfahrenszentrum in Kreuzlingen wurde am 1. März 2019 in ein Bundesasylzentrum ohne Verfahrensfunktion, ein sogenanntes Abschiebezentrum, umgewandelt. (Bild: Nana Do Carmo - 4.5.2015)

Was ist passiert?

Am vergangenen Freitag waren drei junge Asylsuchende pöbelnd im Kreuzlinger Zentrum unterwegs. Wie Augenzeugen berichten, waren sie alkoholisiert. Sie belästigten mehrere Frauen, unter anderem ein 15-jähriges Mädchen. Es kam auch zu Handgreiflichkeiten und Drohungen mit einer Pistole, welche einer der Drei mit sich führte. Die Polizei verhaftete die drei Männer gegen 23 Uhr am Stadtbahnhof. Dabei kam es zu einer Schussabgabe durch einen Polizisten.

Was passiert nun mit den Männern?

Alle drei hielten sich zuletzt im Bundesasylzentrum (BAZ) in Kreuzlingen auf. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau hat für den Hauptbeschuldigten, einen 25-jährigen Albaner, Untersuchungshaft beantragt. Diese wurde vom Zwangsmassnahmengericht bewilligt. Ihm wird insbesondere Drohung, Gewalt und Drohung gegen Behörden oder Beamte sowie Körperverletzung vorgeworfen. Sobald die Untersuchung abgeschlossen ist, wird voraussichtlich beim Bezirksgericht Kreuzlingen Anklage erhoben.

Was geschieht mit den anderen beiden Beschuldigten?

Das Verfahren gegen den 29-jährigen Albaner wegen einfacher Körperverletzung und sexueller Belästigung wurde mittels Strafbefehl abgeschlossen. Der Beschuldigte befindet sich im Auftrag des Migrationsamtes in Ausschaffungshaft. Das Verfahren gegen den 19-jährigen Algerier wegen Widerhandlung gegen das Ausländergesetz wurde ebenfalls mittels Strafbefehl abgeschlossen. Die Untersuchung hat ergeben, dass er nicht in weitere Straftaten involviert war.

Woher stammt ihre Waffe?

Die Herkunft der Pistole, welche die Kantonspolizei bei der Verhaftung sicherstellte und die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte, ist noch ungewiss. Das Staatssekretariat für Migration (SEM), welches für den Betrieb des Bundesasylzentrums zuständig ist, verweist in dieser Frage an die Polizeibehörden. Gemäss Staatsanwaltschaft sind der konkrete Sachverhalt, wie auch die Herkunft der Waffe, Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Pistole wird derzeit von Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St. Gallen untersucht. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor.

Durften die Männer das Asylzentrum frei verlassen?

Wie das SEM auf Anfrage schreibt, gelten in Kreuzlingen grundsätzlich Ausgangszeiten von Montag bis Sonntag von 9 bis 17.30 Uhr.

Was passiert, wenn Bewohner nicht rechtzeitig zurückkehren vom Ausgang?

Üblicherweise schliefen diese Personen dann im Eingangsbereich auf Matratzen, heisst es beim SEM. Wer zu spät komme, solle jene nicht stören, die rechtzeitig zurückgekehrt sind und schon schlafen. Die Unterbringung im Logenbereich komme bei Rückkehrern nach 22 Uhr zur Anwendung. Ab dann gilt die Nachtruhe. Im BAZ werden die Anwesenheit kontrolliert und auch Durchsuchungen durchgeführt.

Wie gestaltet sich die aktuelle Situation im Bundesasylzentrum?

Derzeit halten sich gemäss SEM rund 80 bis 90 Personen in der Unterkunft an der Döbelistrasse 13 auf. Platz hätten bis zu 290 Personen. Ein Asylverfahren in einem Bundesasylzentrum dauere im Schnitt 140 Tage.

Müssen alle Asylsuchenden, die in Kreuzlingen untergebracht sind, zwingend das Land verlassen?

Nach Auskunft des SEM ist das so. Es halten sich in Kreuzlingen überwiegend Personen auf, deren Asylverfahren unter das Dublin-Abkommen fällt oder deren Asylgesuch abgelehnt wurde. Diese Personen bleiben in den Zentren des Bundes und werden nicht mehr in die kantonalen Asylzentren transferiert – es sei denn, ihre Wegweisung lässt sich nicht innerhalb der Gesamtdauer von 140 Tagen vollziehen. «Es handelt sich also um Personen, welche die Schweiz in der Regel nach kurzer Zeit wieder verlassen müssen», schreibt das SEM.

Müssen die abgewiesenen Asylbewerber das Land selbstständig verlassen oder werden sie zwangsweise abgeschoben?

In Kreuzlingen seien sowohl Personen untergebracht, welche die Schweiz freiwillig verlassen möchten, wie auch solche, die zwangsweise rückgeführt werden.

Weiss man, wie viele Personen einfach untertauchen, beziehungsweise eben doch nicht freiwillig ausreisen?

Wie das SEM mitteilt, haben 2019 insgesamt 9062 Personen aus dem Asylbereich die Schweiz wieder verlassen. Davon seien 3724 «unkontrolliert abgereist». Spezifische Angaben für Kreuzlingen für das vergangene Jahr kann das SEM auf die Schnelle nicht liefern. Jedoch seien 2020 bislang 7 von 108 Gesuchstellern untergetaucht.

Wie hat sich die Sicherheitslage in Kreuzlingen verändert seit dem 1. März 2019, als das Empfangszentrum zum Abschiebezentrum umfunktioniert wurde?

Man führe in Kreuzlingen seit 30 Jahren einen weitgehend problem- und reibungsfreien Betrieb. Daran habe die Neustrukturierung nichts geändert, heisst es vom SEM. Die Kantonspolizei Thurgau stellt keine Zunahme von Delikten fest, wie ein Sprecher sagt. Und die Stadt Kreuzlingen teilte kürzlich mit, dass die im Vorfeld geäusserten Ängste und Befürchtungen sich nicht eingestellt hätten. «Belästigungen, Littering und Lärm sind markant rückläufig.» Seit dem 1. Januar ist überdies ein neuer Sicherheitsdienst für die Aussenpatrouillen auf Stadtgebiet zuständig.

Was hat es mit der Schussabgabe durch einen Polizisten im Zuge der Verhaftung auf sich?

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau geht aufgrund ihrer bisherigen Ermittlungen davon aus, dass der Polizist aus nächster Nähe vom 25-jährigen Albaner mit einer Pistole bedroht wurde und dieser daraufhin im Rahmen dieser akuten Bedrohungssituation in Richtung des Täters geschossen hat.

Hat dies für den Polizisten ein Nachspiel?

«Die Schussabgabe wird durch die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen unter Beizug von Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St. Gallen untersucht», schreibt die Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau auf Anfrage unserer Zeitung.