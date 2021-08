Wunderbar in Arbon: Trotz Rechtsstreit viele Gäste

Beizenstreit «Der Erhalt wäre ein Geschenk»: Zahlreich wie lange nicht strömen Gäste in die Arboner «Wunderbar» – doch im Hintergrund läuft eine brisante juristische Auseinandersetzung Die Besucher verweilen diesen Sommer scharenweise auf der Terrasse oder im Lokal, je nach Wetter. Besonders, nachdem die anderen, von der Stadt angedachten Gastro-Zwischennutzungen auf sich warten lassen. Doch die Zukunft des Hotels und Restaurants bereitet Sorgen. Tanja von Arx 21.08.2021, 05.20 Uhr

Reges Treiben im beliebten Lokal am See: Man merkt fast nichts vom geplanten, bereits eingeleiteten Abbruch. Bild: Tanja von Arx

Die «Wunderbar» ist so gut besucht wie lange nicht. Kein Wunder: An schönen Tagen sitzt man draussen am See, bei Schlechtwetter wie diesen Sommer ab und an macht man es sich drinnen gemütlich – besonders nach den langen Lockdowns. Dies umso mehr, da die von der Stadt angedachten Gastro-Zwischennutzungen auf sich warten lassen.

Ein latentes Unwohlsein macht sich breit

Der geplante Abbruch und der Rechtsstreit, der daraus erwachsen ist, scheinen fast vergessen (siehe Kasten). Doch die Gäste erinnern sich als Folge eines latenten Unwohlseins. So schreibt ein Mann kürzlich in einem Leserbrief: «Ich erfreue mich am gemischten Publikum, dem bunten Treiben auf der Seewiese und bedaure den drohenden Verlust dieser einmalig schönen Einrichtung am Arboner Ufer.» Das Hotel und Restaurant habe dem Platz vielfältiges Leben gebracht, weil er insgesamt stimmig sei, «Natur, Gebäudemischung und Infrastruktur passen». Das Städtchen und der ZIK-Komplex würden von diesem charmanten Platz ebenso profitieren wie die zahlreichen Gäste von nah und fern.

«Der Erhalt wäre ein Geschenk.»

Laut Christian Bütikofer, dem Anwalt von Wirtin Simone Siegmann, sind die Verfahren alle am Laufen. Im Rahmen des Rekurses gegen den Abbruch habe es vor Kurzem einen Augenschein gegeben, an dem Vertreter des Thurgauer Heimatschutzes und der kantonalen Denkmalpflege teilgenommen hätten.

Gianni Christen, Geschäftsführer des Thurgauer Heimatschutzes.

Ralph Ribi

Auf Anfrage sagt Gianni Christen, Geschäftsführer des Heimatschutzes:

«Unsere Haltung ist nach wie vor dieselbe.»

Bereits vorgängig argumentierte er mit der Schutzwürdigkeit des Gebäudes. «Die Denkmalpflege hat dessen Status von ‹bemerkenswert› zu ‹wertvoll› geändert», sagte er. Dieser Aspekt würde in der Begründung des Stadtrats fehlen, der den Abbruch bewilligt hat. «Der Gestaltungsplan ist sechs Jahre alt, mittlerweile gibt es neue Erkenntnisse.» Darüber hinaus sei die ehemalige Kantine ausgelassen worden, als man den Schutzplan erstellt habe. Zudem würde die Stadt den rund 7000 Unterschriften keine Rechnung tragen, die im Rahmen der Petition für den Verbleib des Lokals zusammenkamen (TZ vom 20. März).

Marco Sacchetti, Generalsekretär des Departements für Bau und Umwelt.

Ralph Ribi

Marco Sacchetti, Generalsekretär des Departements für Bau und Umwelt, sagt von Seiten des Kantons:

«Da in dieser Sache nach wie vor ein Rekurs pendent ist, können derzeit weder wir noch das involvierte Fachamt Auskunft geben.»

Beide Instanzen haben bis Ende Monat Zeit, um beim Gericht ihre Einschätzung in der Angelegenheit abzugeben.

Darum sollen die Bagger auffahren Die ZIK Immo AG von Konradin Fischer, Heinz Nyffenegger und Karl-Heinz Restle besitzt das Saurer Werk 1 in der Altstadt. Dazu gehört die «Wunderbar» am See. Die Männer wollen das Informatikgebäude daneben sanieren und die «Wunderbar» abbrechen, um das entsprechende Gelände zur Zwischenlagerung von Baumaterialien und -maschinen sowie als Parkfläche für die an der Sanierung beteiligten Firmen zu nutzen. Als Ersatz planen sie im Foyer des Saurer Museums ein neues Restaurant. Zwischen «Wunderbar»-Betreiberin Simone Siegmann und der ZIK Immo AG bestand ein Mietvertrag, der im Frühling 2020 auslief. Siegmann ist mit dem Vorgehen der ZIK Immo AG nicht einverstanden und hat sich gewehrt. (tva)