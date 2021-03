BEIZENSTREIT «Das wäre eine Katastrophe»: Die Wirtin und der Thurgauer Heimatschutz legen Rekurs gegen den Abbruch der Arboner «Wunderbar» ein Trotz einer Petition mit Tausenden von Unterschriften hat der Arboner Stadtrat den Abriss des beliebten Hotels und Restaurants am See bewilligt. Die ZIK Immo AG will das Areal zur Lagerung von Baumaterial nutzen. Doch es regt sich Widerstand: Anwohner, die Wirtin und der Thurgauer Heimatschutz ziehen den Entscheid ans kantonale Departement für Bau und Umwelt weiter. Tanja von Arx 20.03.2021, 04.30 Uhr

Sonnenlicht beim beliebten Treffpunkt am Quai: Der Schein trügt. Geht es nach den Besitzern, sollen baldmöglichst die Bagger auffahren. Reto Martin

Es kommt, wie es kommen musste. Gegen die Abbruchbewilligung der Arboner «Wunderbar» durch die Stadt gehen gleich mehrere Rekurse ein. So ziehen sowohl Wirtin Simone Siegmann als auch der Thurgauer Heimatschutz den Entscheid betreffend das beliebte Hotel und Restaurant am Quai ans kantonale Departement für Bau und Umwelt weiter, wie Recherchen der Thurgauer Zeitung ergeben.

«Dies wäre eine Katastrophe», sagt Christian Bütikofer, der Anwalt von Wirtin Siegmann, über die entsprechenden Pläne der Besitzer von der ZIK Immo AG (siehe Kasten).

«Die ‹Wunderbar› ist von Bedeutung.»

Bütikofer ruft in Erinnerung, dass rund 7000 Personen sich im Rahmen einer Petition für den Erhalt des Lokals eingesetzt hätten. Sowohl Leute aus dem Städtli als auch von ausserhalb. «Sonst gibt es hier ja praktisch nichts mehr am See - nur noch das Restaurant Strandbad, Kioske und vereinzelt Glacéstände.» Auch der Wirt des «Roten Kreuzes» mache unter Umständen nicht weiter, so der Jurist (unsere Zeitung berichtete).

Anwalt übt harsche Kritik

Vorderhand hinterfragt Bütikofer die Begründung des Stadtrates, dass laut dem Gestaltungsplan die Möglichkeit eines Ersatzbaus bestünde. Würde «etwas Vernünftiges» gebaut, dann sei der Wirtin ein Abbruch recht. «Das wäre ganz anderes Fahrwasser.» Aber der Platz solle lediglich zur Lagerung von Baumaterial in Zusammenhang mit der Sanierung des ZIK-Informatikgebäudes dienen. Gleichzeitig stösst dem Anwalt sauer auf, dass die ZIK Immo AG bereits mit den Bauarbeiten am weissen Haus gleich nebenan begonnen habe. «Gemäss eigener Argumentation dürften die Besitzer unter den gegebenen Umständen gar nicht bauen.»

Nicht zuletzt mache man einen Zeitzeugen kaputt, sagt Bütikofer. «Die ehemalige Kantine der Firma Saurer zählt zu den Wohlfahrtsbauten der Industrialisierung, von denen es in der Schweiz nur noch eine Handvoll gibt.» Die kantonale Denkmalpflege habe das Objekt noch vor Kurzem als schützenswert erachtet und zur Diskussion gestellt, es in den Schutzplan aufzunehmen. «Und jetzt will man schnell, schnell abreissen.» Es entstehe der Eindruck, man wolle gezielt eine Neubeurteilung verhindern, sodass die Wirtin nicht noch drei bis vier Jahre weitermachen könne.

Bütikofer resümiert:

«Das wäre ein Abbruch auf Vorrat.»

Seiner Meinung nach werde schlicht und einfach «geleidwerkelt».

Auch der Heimatschutz macht sich stark

Gianni Christen, Geschäftsführer des Thurgauer Heimatschutzes.

Ralph Ribi

Gianni Christen, Geschäftsführer des Thurgauer Heimatschutzes, ist ähnlicher Ansicht. Er argumentiert insbesondere mit der Schutzwürdigkeit des Gebäudes. «Die Denkmalpflege hat dessen Status von ‹bemerkenswert› zu ‹wertvoll› geändert.» Dieser Aspekt fehle in der Begründung des Stadtrats. «Der Gestaltungsplan ist sechs Jahre alt, mittlerweile gibt es neue Erkenntnisse.» Darüber hinaus sei die ehemalige Kantine ausgelassen worden, als man den Schutzplan erstellt habe.

Zudem würde der Stadtrat den 7000 Unterschriften keine Rechnung tragen. «Eine riesige Menge.» Das allgemeine Interesse überwiege. Für Christen ist es ohne Nachfolgeprojekt ebenfalls ein Abbruch auf Vorrat.

«Das gibt es nirgends.»

Er rechnet sich Chancen aus, den Abbruch zu verhindern. «Der Kanton hat in anderen Fällen ebenfalls so gehandelt.»