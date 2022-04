Beizensterben in Arbon: Corona und leere Altstadt fordern Opfer

Beizensterben «Corona macht viel kaputt»: Das Restaurant Il Giardino schliesst nach fast zwanzig Jahren – es ist nicht das einzige Arboner Lokal Viele Bars und Restaurants in Arbon gehen zu. Andere ziehen weg. Die meisten sind Corona-Opfer, aber nicht alle. Die Situation hat auch mit der ausgestorbenen Altstadt zu tun. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 21.04.2022, 05.10 Uhr

Der Eingang zum geschlossenen «Il Giardino». Bilder: Donato Caspari

Viele Beizen gehen zu. Oder sie ziehen weg. Die meisten sind Corona-Opfer – aber längst nicht alle.

Wie dem Amtsblatt zu entnehmen ist, hat die «Pizzeria Ristorante Il Giardino» an der St.Gallerstrasse nach rund 19 erfolgreichen Jahren Konkurs angemeldet. Auf Google liest sich «dauerhaft geschlossen», die Webseite ist offline geschaltet. Auf Anfrage sagt Wirtin Konstantina De Giorgi, man sei der Pandemie zum Opfer gefallen. «Corona macht viel kaputt.» Auch die Lust sei nicht mehr da gewesen, man habe jeweils nur noch ein paar Gäste gehabt. Aber:

«Arbon ist auch nicht mehr das, was es einmal war.»

Das Irish Pub bleibt entgegen von Gerüchten weiter offen.

Für Verwirrung sorgt die Situation rund um das Irish Pub an der Hauptstrasse in der Altstadt. «Mit Entscheid des Bezirksgerichts ist das Konkursverfahren geschlossen worden», heisst es kürzlich im Amtsblatt. «Von Amtes wegen» werde das Unternehmen gelöscht. Und: «Der Geschäftsbetrieb hat aufgehört.» Im Städtli gehen bereits diverse Gerüchte um. Auf Anfrage teilt die Service-Angestellte allerdings mit, sie kenne die Gerüchte, aber das Pub bleibe offen. Auch Corinne Widmer, die Ehefrau des Grundstückeigentümers Hansjörg Widmer, sagt dies auf Anfrage.

Wo früher das «Dido» war, stehen die Räumlichkeiten leer.

Etwas weiter südlich, ebenfalls an der Hauptstrasse, zeigt sich ein gegenteiliges Bild. Die dortige Dido Shisha Bar ist zu, die gleichzeitig ein Café und Bistro war, in dem die Gäste gerne Dürüm assen.

Das griechische Restaurant Tzatziki einen Steinwurf weiter an der Schmiedgasse ist denn nach Romanshorn verzogen. Laut Auskunft von Inhaber und Geschäftsführer Nikos Zgouris sei es dort «viel besser». Weiter möchte er sich allerdings nicht dazu äussern.

«Da wird das Überleben schwierig»

Thomas Boll, Initiator des «Planet One».

Thomas Boll, Initiator des «Planet One» einige Meter weiter in der Schlossgasse, sagt am letzten Mittwoch auf Anfrage: «Wir haben gestern das Restaurant geschlossen.» Auf Ende Monat hätte man alle Mitarbeiter entlassen. «Nur rund ein Prozent unserer Kunden ist aus Arbon, da wird das Überleben schwierig.» Ironischerweise hätte man zu Beginn der Pandemie denn im Schnitt 55 Gäste im Betrieb verzeichnet, nach Aufhebung der Massnahmen nur noch zwanzig. «Wir sind etwas versteckt neben der Altstadt, es ist sehr oft wie ausgestorben.» Vor allem bei schönem Wetter würden die meisten in Gastrobetrieben am See wie der «Wunderbar» oder dem «Roten Kreuz» einkehren.

«Wir hoffen weiter auf einen Aufschwung in der Altstadt.»

Es gibt jedoch gute Neuigkeiten: Nach vier bis sechs Wochen Schliessung öffne man wieder, so Boll, und dies mit neuem Konzept und neuem Team. «Das ‹Planet One› löst sich vom Veganen und wird dann vegetarische Küche in hoher Qualität anbieten.» Auf der Homepage würde man laufend informieren.

