Beiz Karin Peter übernimmt das «Wy & Kafi» in Ermatingen Die Kreuzlinger Touristikerin betreibt ab 12. Februar die Wein- und Kaffeebar in Peter Dransfelds historischem und preisgekröntem Mesmerhuus. Margrith Pfister-Kübler 04.02.2022, 11.50 Uhr

Die Weinbar «Wy & Kafi» wird unter der neuen Führung von Karin Peter am 12. Februar wieder eröffnet. Bild Margrith Pfister-Kübler

Der Ermatinger Architekt Peter Dransfeld hatte vor wenigen Jahren das historische Mesmerhuus an der Kirchgasse zum Bijou umgebaut. Das 400-jährige Gebäude wurde mittlerweile nicht nur für seine Energieeffizienz preisgekrönt, sondern es erhielt bei der Restaurierung im Keller auch noch eine heimeliges Lokal. Und das «Wy & Kafi» erhält nun ab dem 12. Februar ein neue Betreiberin. Es ist die Unternehmerin Karin Peter aus Kreuzlingen. Sie ist im Thurgau, insbesondere am Untersee und im hiesigen Tourismus keine Unbekannte. Mit viel Inspiration, geprägt von nimmermüdem Engagement für gutes Essen und spannende Getränke, will sie die Aufgabe angehen.