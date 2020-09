«Bei grosser Unzufriedenheit wären wahrscheinlich mehr gekommen»: Nur 14 Stimmberechtigte nahmen an der Uttwiler Schulgemeindeversammlung teil

Die Rechnung der Uttwiler Schulgemeinde schliesst positiv ab. Die Versammlung genehmigte sowohl Rechnung als auch Budget. Der Steuerfuss bleibt bei 47 Prozent. Barbara Hettich 23.09.2020, 11.50 Uhr

Blick auf das Primarschulgebäude von Uttwil.

Nana Do Carmo

Die Stimmbeteiligung an der Primarschulgemeinde war rekordverdächtig tief: 14 Stimmberechtigte nahmen an der Versammlung am Montagabend teil. Schulpräsidentin Rebecca von Rappard nahm es gelassen: