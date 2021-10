Mountainbikerin Steffi Häberlin spricht über EM-Erfolg

Begrüssung «Erfolg kam so plötzlich wie Corona»: Vize-Europameisterin Steffi Häberlin erzählt in Birwinken aus ihrem Leben Die im Ort wohnende Mountainbike-Fahrerin stand am Samstag Gemeinderat Peter Brühlmann Red und Antwort beim Neuzuzügerabend in Andwil. Monika Wick 31.10.2021, 16.35 Uhr

Mountainbikerin Steffi Häberlin nimmt Geschenke von Gemeinderat Peter Brühlmann entgegen. Bild: Monika Wick

«Sie haben eine gute Wahl getroffen – wahrscheinlich die Beste», sagt Peter Brühlmann. Diese Worte richtet der Gemeinderat der politischen Gemeinde Birwinken an diejenigen Personen, die in den letzten drei Jahren in die Gemeinde gezogen sind. Am Samstag richtete die Gemeinde für die Neuzuzüger in der Turnhalle in Andwil einen abwechslungsreichen Anlass aus. Noch vor dem offiziellen Teil hatten sie die Gelegenheit, sich an den zahlreichen Tischen darüber zu informieren, welche Vereine und Institutionen in der Gemeinde existieren. Daneben nutzen sie die Gelegenheit, sich mit Mitgliedern der Gemeindebehörde oder anderen Teilnehmern des Anlasses auszutauschen.