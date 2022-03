Kirchgemeinde will Pfarrhaus Salmsach umbauen

Begegnungszentrum Kirchgemeinde will 1,5 Millionen Franken in den Umbau des Salmsacher Pfarrhauses und in einen öffentlich zugänglichen Garten investieren Am 15. Mai stimmen die Kirchbürger über die entsprechende Vorlage ab. An einer Informationsveranstaltung gab es Kritik an den Plänen. 29.03.2022, 16.25 Uhr

Visualisierung des umgebauten Pfarrhauses mit dem neu gestalteten Garten. Bild: PD

(red) Gut 20 Personen liessen sich am Montagabend in der Kirche über das Umbauprojekt in Salmsach der Evangelischen Kirchgemeinde Romanshorn-Salmsach informieren. Gemäss den Plänen, die von Präsidentin Jeannette Tobler und den Ressortleitern Martin Nafzger (Liegenschaften) und Herbert Tobler (Finanzen) präsentiert wurden, sollen 1,5 Millionen Franken für die Gemeinschaft, für ein neues lebendiges Zentrum und für einen neuen Begegnungsort in Salmsach investiert werden.

Der Garten soll nicht mehr privat, sondern öffentlich mit einem Spielplatz genutzt werden können. Das denkmalgeschützte Gebäude ist renovationsbedürftig und das Raumkonzept innen und aussen ist unbefriedigend. Die heutige Gemeindestube soll von 35 auf 60 Quadratmeter vergrössert und der öffentliche Raum über den neuen rollstuhlgängigen Eingang auf der Südseite barrierefrei zugänglich gemacht werden. Die Wohnung wird geräumiger und soll sich auf das Ober- und Dachgeschoss erstrecken. Sie wird neu über eine Laube auf der Südseite erreichbar sein.

Aus statischen, schall- und brandschutztechnischen Gründen müssen Decken, Böden, die Fassade und das aktuell nicht ausgebaute Dachgeschoss gedämmt werden. Die Gasheizung wird mit einer Luft-Wärmepumpe ergänzt. Auf dem Dach wird eine Fotovoltaikanlage installiert, welche in Kombination mit der Wärmepumpe zu einem optimierten Energiehaushalt führt. Die Denkmalpflege und die Gemeinde Salmsach begrüssen das Projekt.

Kritik an hohen Investitionen

Nicht alle Anwesenden waren vom Projekt begeistert. Zu Kritik führt die fehlende Rollstuhlgängigkeit der Mietwohnung, und das trotz der hohen Investitionen. Zudem sei es nicht Aufgabe der Kirchgemeinde, in Salmsach für einen öffentlichen Treffpunkt zu sorgen, hiess es. Die Kirchgemeinde beabsichtigt, Eigenmittel von 500'000 Franken einzusetzen. Sie verfüge auch künftig über eine solide und gesunde Finanzlage, betonten die Verantwortlichen. Man rechnet mit zusätzlich anfallenden Kosten von 45'000 jährlich (15'000 Franken Finanzaufwand, 60'000 Franken Abschreibungen; abzüglich 30'000 Franken Mieteinnahmen für Wohnung und Räume).

Der ehemalige Finanzverantwortliche der Kirchgemeinde, Walter Scherrer, ist mit den Plänen nicht einverstanden. Er habe zu Beginn seiner Amtszeit das Versprechen abgegeben, die Steuererhöhung von 2 Prozentpunkten bei nächstmöglicher Gelegenheit wieder rückgängig zu machen. Die Kirchgemeinde dürfe nicht einfach ein überteuertes Projekt finanzieren. Nun wäre an dessen Stelle eine Steuerfusssenkung angesagt.

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger entscheiden am 15. Mai an der Urne über die Vorlage. Bis zur Abstimmung können die Pläne in der Kirche Romanshorn und in der Gemeindestube in Salmsach eingesehen werden.