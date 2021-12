In der Amriswiler Beachvolleyballhalle liegt nun feiner Quarzsand

Beachvolleyballhalle Leise rieselt der Sand: Karibik-Feeling im Amriswiler Industriegebiet Im Schwarzland geht in eineinhalb Wochen die neue Beachvolleyballhalle in Betrieb. Am Montag wurde der Sand angeliefert. Manuel Nagel Jetzt kommentieren 20.12.2021, 18.30 Uhr

Andreas Bösch, Vizepräsident von Volley Amriswil und Initiator der neuen Beachvolleyballhalle, schaut mit seinen Söhnen Noah und Joas, wie der Sand exakt verteilt wird. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 20. Dezember 2021)

Der erste Lastwagen voll mit feinstem Quarzsand trifft gegen acht Uhr am Montagmorgen ein und kippt die 27 Tonnen vor das offene Tor. Weitere 14 Ladungen werden bis am Dienstag folgen. Insgesamt 405 Tonnen braucht es, um die neue Beachvolleyballhalle im Amriswiler Industriegebiet Schwarzland zu füllen.

«Der Chauffeur hat sich im Vorfeld über unsere Halle informiert», sagt Andreas Bösch, Initiator und Besitzer der Halle. «Er hat online den Artikel in der ‹Thurgauer Zeitung› vom Spatenstich gelesen und wusste genau Bescheid», sagt Bösch, der auch Vizepräsident von Volley Amriswil ist. Dieser Spatenstich fand am 23. Februar statt, und just zehn Monate später ist das Prunkstück quasi fertig gestellt. Am 1. Januar öffnet die Halle, Platzreservationen können bereits vorgenommen werden und wurden auch bereits getätigt, wie Bösch sagt. Es bleiben dem Bauherrn also noch weniger als zwei Wochen, bis die Umkleidekabinen und die Halle fertig gestellt sein müssen. Am Dienstag werden die Möbel für die Garderoben geliefert, am Mittwoch wird die Halle abgenommen.

Mit 24 mal 36 Metern ist die Beachvolleyballhalle eine der grössten in der Schweiz. Auf der Galerie oben entsteht eine Sportsbar, von wo aus man den Sportlerinnen und Sportlern zuschauen kann. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 20. Dezember 2021)

Volley Amriswil ist Betreiber der Beachhalle

Die Tiefgarage mit 34 Plätzen sowie die Sportsbar hoch über den drei Beachvolleyballfeldern werden jedoch erst Ende Januar bereit sein. Ebenso die neue Geschäftsstelle von Volley Amriswil, die ebenfalls zuoberst unter dem Dach der Halle untergebracht sein wird.

Der Volleyballverein – nicht etwa Andreas Bösch – wird auch Betreiber der Beachhalle sein Die Betriebskosten belaufen sich gemäss Schätzungen auf rund 130'000 Franken. Davon sollen 80'000 durch Sponsoren gedeckt werden, 50'000 Franken sollen durch die Platzmieten hereinkommen. «Alles darüber hinaus kommt dem Verein zu Gute», sagt Bösch, während im Hintergrund bereits wieder die nächste Fuhre angeliefert wird.

Dieter Grüssi misst mit Hilfe eines Lasers regelmässig die Höhe der Sandschicht. Genau 35 Zentimeter sollte diese überall in der Halle betragen. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 20. Dezember 2021)

Dieter Grüssi verteilt mit seinem kleinen Bagger den Sand in der Halle. Mit seiner Firma ist Grüssi spezialisiert auf solche Aufträge. Er ebnet Beachplätze verschiedener Sportarten, aber auch Anlagen für Pferdespringen. Genau 35 Zentimeter soll am Ende die Dicke der Schicht betragen. Dieter Grüssi überprüft dies regelmässig mit Hilfe eines Lasers.

Die Sandkorngrösse ist eine Wissenschaft für sich

Die Sandkorngrösse ist ebenfalls eine Wissenschaft für sich. Andreas Bösch besichtigte andere Hallen in der Schweiz und tauschte sich mit Weltklassespieler Marco Krattiger aus. Nun liegt der Durchmesser der Körner zwischen 0,3 und 0,6 Millimeter, was sehr regelmässig sei. Erlaubt ist eine Bandbreite von 0,1 bis zu 1,0 Millimeter. Auch die Idee für das riesige Wandbild hat Bösch von der Beachhalle im bernischen Ins, die vom ehemaligen Olympiateilnehmer und Vizeweltmeister Martin Laciga betrieben wird. Sonst gibt es nur Hallen in Einsiedeln, Bern und Basel – und nun eben auch noch in Amriswil.

Ein Blick von der Galerie hoch oben, wo sich die Sportsbar befindet, auf die drei Beachvolleyballplätze.Von den 405 Tonnen Sand ist erst etwas mehr als ein Viertel verteilt. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 20. Dezember 2021)

Nebst den 120 Laufmetern Palmenstrand und Meer rund um die drei Beachfelder sorgen auch über 20 Grad Raumtemperatur selbst im Winter für Karibik-Feeling in der fast zehn Meter hohen Halle. Dennoch wird Andreas Böschs Stromrechnung deswegen nicht ins Unermessliche steigen. «Diese 405 Tonnen Sand sind zugleich auch ein grosser Wärmespeicher, der die Temperatur selbst in der kalten Jahreszeit konstant hält, sodass es nicht mehr viel Heizleistung braucht. Man kann mit gutem Gewissen in der Halle spielen.»

beachhalle.volleyamriswil.ch

