Beachvolleyball Perfektionist ohne Einfluss aufs Wetter: Weshalb Ex-Volleyballprofi Matevz Kamnik mehr Schweizer ist als so mancher mit dem roten Pass Einst spielte er als Profi bei Volley Amriswil. Jetzt hat sich Matevz Kamnik mit seiner Frau Spela ein neues Standbein aufgebaut. Manuel Nagel 21.05.2021, 16.40 Uhr

Matevz Kamnik nimmt die Services der Teilnehmer seines Beachvolleyballcamps auf dem Tellenfeld an. Bild: Manuel Nagel

Es regnet leicht und ist kühl. Alles andere als ein Traumwetter für die jungen Beachvolleyballer, die gerade ihr Freitagvormittagstraining auf dem Tellenfeld bestreiten. Einige Services der Mädchen und Buben schliessen das Training ab. Auf der anderen Seite des Netzes steht Matevz Kamnik. Perfekt nimmt er einen der Aufschläge an und die Wassertropfen und Sandkörner spritzen von seinem Pullover ab.

Matevz Kamnik. Bild: Manuel Nagel

«Ich bin ein Perfektionist.»

Das sagt er auch wenige Minuten später, als er ein kurzes Fazit des ersten Beachvolleyballtrainingscamps unter seiner Organisation zieht. In den letzten zwei Wochen habe er nicht viel geschlafen – weil eben alles perfekt über die Bühne gehen sollte.

Matevz sei mit seiner Disziplin, seinem Perfektionismus und seiner Pünktlichkeit mehr Schweizer als so mancher, der den roten Pass habe, bestätigt auch Tom Schnegg lachend. Der Verantwortliche von Volley Amriswil für den Bereich Beachvolleyball kennt Kamnik, seit dieser vor drei Jahren als Profispieler zu Volley Amriswil gestossen ist.

Doch die Jahre als Profi auf höchstem Niveau – Kamnik wurde 2010 beim Finalturnier der Champions League zum besten Mittelblocker gewählt – hinterliessen Spuren. Der Slowene beendete seine Aktivkarriere und amtet seither als Chef der Talentschool und als Assistenztrainer des NLA-Teams. Nun baut er sich – gerade im Hinblick auf den Bau der neuen Beachvolleyhalle im Schwarzland – ein weiteres Standbein hier in Amriswil auf: Er veranstaltet Camps für Jugendliche wie auch für Erwachsene, unterstützt von seiner Frau Spela, die schon seit acht Jahren an seiner Seite ist und ihm vor neun Monaten eine kleine Tochter namens Ella geschenkt hat.

Win-win-Situation für Kamnik und den Verein

Und auch wenn das Familienglück perfekt ist, so musste Matevz Kamnik in dieser Woche zumindest erkennen, dass er zumindest das Wetter für sein Camp nicht beeinflussen kann. Es ärgert ihn sichtlich, obwohl das Feedback der Teilnehmer nicht besser sein könnte. Auch Tom Schneggs Tochter trainiert mit und Schnegg, früher ebenfalls Schweizer Nationalspieler, ist beeindruckt, was Kamniks hier auf die Beine gestellt haben und wie hoch das Niveau ist.

Tom Schnegg ist Verantwortlicher für Beachvolleyball bei Volley Amriswil. Bild: Manuel Nagel

Für Schnegg ist es eine Win-win-Situation, dass der Verein die Beachvolleyballcamps, die er früher selbst organisiert hat, an die «MK Academy» abtreten konnte. Tom Schnegg sagt:

«Es war auch eine Frage der Ressourcen, die wir nicht haben.»

Matevz Kamnik hatte diese Ressourcen nebst seinen unbestrittenen fachlichen Fähigkeiten und gründete mit der «MK Acadamy» seine eigene Firma. Für das erste Camp in dieser Woche reisten auch die Eltern der Kamniks aus Slowenien an, um Spela und Matevz zu unterstützen. «Ohne sie wäre das nicht gegangen», sagt Kamnik.

Unterstützung gab es auch von den ehemaligen und aktuellen Spielern Claudio Kriech, Aleksandar Ljubicic und Georg Escher, die ebenfalls als Trainer angestellt wurden. So werden auch in Zukunft Spieler der ersten Mannschaft bei Kamniks Firma etwas dazuverdienen können, was wiederum gut für den Verein ist.

Es soll auch ein langfristiges Projekt sein, denn Spela und Matevz Kamnik fühlen sich sehr wohl in Amriswil, möchten sich hier etwas aufbauen, nachdem sie zuvor in verschiedenen Ländern Europas umhergezogen sind. «Meine Frau spricht schon sehr gut Deutsch», sagt Kamnik mit leicht hörbarem Akzent.

«Für mich ist die Sprache nun die nächste Herausforderung.»

Auch Kamniks Deutsch ist sehr gut – aber offensichtlich nicht für den Perfektionisten Matevz.