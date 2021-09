Baurecht Die Remise neben der Seeburg und der Paddel-Club: Der Kreuzlinger Gemeinderat beschäftigt sich mit Baurechtsverträgen Der einstige Rossstall beim Schloss wird heute als Wohnhaus genutzt. Das Ehepaar, welches das Gebäude vor 30 Jahren renoviert hat, zieht aus und überlässt es wieder der Stadt. Diese will es neu vermieten. Urs Brüschweiler 30.09.2021, 17.08 Uhr

Die Remise zwischen Seeburg und Seemuseum. Bild: Urs Brüschweiler

Helga und Bruno Laager, ein Architekten-Ehepaar aus Romanshorn, machte 1987 der Stadt Kreuzlingen einen Vorschlag: Sie renovieren auf ihre Kosten das heruntergekommene Remisengebäude bei der Seeburg, als Gegenleistung beanspruchen Laagers kostenloses Wohnrecht auf Lebzeit. So wurde es damals in einem Baurechtsvertrag festgehalten. Doch nun, im Alter über 80 Jahren, will das Paar die Liegenschaft schon vorzeitig zurückgeben, ausgezogen sind Laagers bereits, wie Stadträtin Dorena Raggenbass berichtet. Vorzeitiger Heimfall nennt sich das in der Fachsprache. Ein Geschäft, welchem gemäss Gemeindeordnung das Stadtparlament seine Zustimmung erteilen muss.