Bauprojekt Weinfelden erhält ein Pentagon – aus der BP-Tankstelle werden Wohnungen Seit zwei Jahren ist die BP-Tankstelle am westlichen Ortseingang geschlossen. Nun baut die Swiss Rees GmbH dort drei Mehrfamilienhäuser – auch wenn Interesse an einer Tankstelle vorhanden war. Mario Testa 04.03.2021, 11.30 Uhr

Die ehemalige BP-Tankstelle steht direkt am Einlenker Frauenfelder- und Lagerstrasse. Hier entstehen nun 27 Wohnungen. Bild: Mario Testa

Mähdrescher, Postautos und andere grosse Brummer tankten hier während Jahrzehnten. Seit zwei Jahren ist das aber vorbei. Die BP-Tankstelle zwischen Frauenfelder- und Lagerstrasse in Weinfelden ist ein markantes Gebäude, und lange war offen, wie es mit ihr weitergehen soll. Nun ist klar, die Tankstelle verschwindet und an ihrer Stelle entstehen Wohnungen.

Jürg Messmer, Geschäftsführer Swiss Rees GmbH. Bild: Mario Testa

«Ich hatte schon Anfragen von Firmen, welche dort wieder eine Tankstelle betreiben wollten», sagt Jürg Messmer, Geschäftsführer der Swiss Rees GmbH in Erlen. Er hatte das Grundstück im Herbst 2018 gekauft. «Aber eine Tankstelle war für mich nie ein Thema, es hat genug davon in Weinfelden. Und dort passt auch gar keine Tankstelle mehr hin, es beginnt dort ein Wohngebiet. Deshalb gibt es nun eine Überbauung mit Mietwohnungen», sagt der Immobilienökonom und -schätzer.

Häuser mit Knick

Visiere zeigen mittlerweile, was Messmer für eine Überbauung auf der fast 3000 Quadratmeter grossen Parzelle plant. Drei Gebäude sollen entstehen mit insgesamt 27 Wohnungen. «Wir haben uns bei der Planung an den anschliessenden Häusern orientiert und die Fluchten aufgenommen», sagt Jürg Messmer. So stehen diese nun nicht nur parallel zur Strasse, sondern haben einen leichten Knick in der Mitte der Gebäude. Eine ganz spezielle Form erhält das Haus A, wo die Frauenfelder- und Lagerstrasse zusammen kommen – es wird ein Fünfeck.

Die Pläne zeigen die speziellen Grundformen der drei Gebäude. Bild: PD/Swiss Rees GmbH

Jürg Messmer ist überzeugt, dass die Wohnungen, wenn sie denn planmässig im Frühling 2023 fertiggestellt sind, schnell vermietet sind. «Die Lage ist sehr gut, es ist die richtige Seite von Weinfelden. Schulen und Einkaufsmöglichkeiten sind in der Nähe und dazu ist man sehr schnell auf der Autobahn.»

Eher kleine Wohneinheiten

Die meisten Wohnungen werden über 2 1/ 2 oder 3 1/ 2 Zimmer verfügen. «Diese Wohnungen sind gefragt», sagt Messmer. Dazu kommt eine 1 1/ 2 -Zimmer-Wohnung und zwei 4 1/ 2 -Zimmer-Wohnungen. «Die Wohnungen sind raffiniert, aber eher kompakt und dafür bezahlbar.»

Bei der Architektur habe er mit dem Team der Viola Architekten aus Wil darauf geachtet, etwas Spezielles zu erschaffen. «Wir wollten keine 0815-Blöcke, von denen gibt es schon genug. Mit dem Architekten bin ich schon lange befreundet und er hat begriffen, was die Leute wollen.»

So sehen die Häuser von aussen aus. Speziell sind die steilen Mansardendächer, welche den obersten Stock beherbergen. Bild: PD/Swiss Rees GmbH

Dank eines Innenhofs mit Spielplatz und ins Haus integrierter Loggien anstelle von aussen liegenden Balkonen soll auch jeder Mieter seine Ruhe und Privatsphäre finden. Noch bis am 17. März liegt das Baugesuch im Bauamt Weinfelden öffentlich auf. Wenn alles gut läuft, hofft Jürg Messmer, im Spätsommer mit dem Abbruch der Tankstelle und dem Bau der Wohnhäuser beginnen zu können.