Amriswil erhält eine neue Skyline. Die alte Post bleibt stehen.

Mit der alten Post und dem Hotel Bahnhof an der Ecke Post- und Bahnhofstrasse ist die Stadt als Besitzerin dieser Liegenschaften massgeblich beteiligt, dass das Areal südöstlich des Bahnhofs entwickelt werden kann. Die beiden Häuser werden jedoch wieder verkauft, die Stadt hatte sie nur aus strategischen Gründen erworben, damit an dieser Stelle ein zusammenhängendes Projekt möglich wird. «Dennoch haben uns die beiden Objekte in den letzten Jahren stets einen schönen Gewinn eingebracht», sagt Amriswils Stadtpräsident Gabriel Macedo. (man)