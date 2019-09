Tim Haye, Insektenkundler am international tätigen Forschungsinstitut Cabi Europe Switzerland in Delémont, hat die Marmorierte Baumwanze intensiv erforscht. Dank seiner Arbeit weiss man, dass die Baumwanze aus China ihren Schweizer Eroberungsfeldzug von Zürich aus gestartet hat – vom Chinagarten aus. Dort mussten 1998 Dachziegel ersetzt werden. Vermutlich in den Kisten dieser Ziegel kamen die ersten Baumwanzen als blinde Passagiere nach Europa. 2004 fotografierte eine Privatperson in Zürich, ungefähr einen Kilometer vom Chinagarten entfernt, die ersten asiatischen Stinkkäfer. Es ist der älteste bekannte Nachweis für die Baumwanze und somit wahrscheinlicher Ausgangspunkt für ihre Verbreitung in Europa. (sba)