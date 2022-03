Bauen «Das war schon immer ein Traum von mir»: Wie das Schulmuseum den Pisébau stärker thematisieren will Das Amriswiler Schulmuseum hat eine aussergewöhnliche Bauweise. Es wurde seinerzeit aus Stampflehm gebaut. Um seinen Besuchern dieses ganz besondere Baumaterial näherzubringen, hat das Schulmuseum zwölf sogenannte Stampflehmboxen als «Müsterli» gekauft. Luca Hochreutener 14.03.2022, 16.10 Uhr

Yvonne Joos neben den frisch erworbenen Stampflehmboxen. Sie sollen Teil eines neuen Workshops werden. Bild: Luca Hochreutener

Ein Jubiläum steht vor der Tür: Seit bald 20 Jahren gibt es das Amriswiler Schulmuseum. Es bietet verschiedene Vermittlungsangebote zur Schulgeschichte an, und zwar für Schulklassen, Gruppen oder auch Einzelpersonen. «Weil Schule so vielfältig ist, haben wir sehr viele Freiheiten», sagt Co-Geschäftsleiterin und Chefin der Kulturvermittlung Yvonne Joos-Halter. So thematisiert das Schulmuseum in seinen Ausstellungen auch öfters die besondere Bauweise des Gebäudes. Das Haus wurde nämlich vor 176 Jahren aus Pisé beziehungsweise Stampflehm errichtet.