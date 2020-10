Sie prägte viele Thurgauer Chöre und leitete 40 Jahre lang den Männer Wigoltingen, jetzt tritt sie ab: Barbara Laager Der Männerchor Wigoltingen hat Dirigentin Barbara Laager verabschiedet. Sie leitete den Chor 40 Jahre lang und prägte das Thurgauer Chorwesen. Manuela Olgiati 01.10.2020, 04.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Barbara Laager in ihrem Garten in Weinfelden. Bild: Manuela Olgiati

24 Jahre alt war Barbara Laager, als sie die Leitung des Männerchors Wigoltingen übernahm. Seither sind 40 Jahre vergangen, in denen sie den Chor in den Proben am Freitagabend geformt und musikalisch geleitet hat. Nun ist die vier Jahrzehnte dauernde Zusammenarbeit vorbei.

Ihren Rücktritt hatte sie vor einiger Zeit angekündigt. Vor wenigen Tagen hat der Männerchor nun seine beliebte Dirigentin verabschiedet, sie lassen sie nur ungern ziehen. Zurück bleiben Erinnerungen an gelungene Konzerte und grosse Erfolge an Gesangswettbewerben, wie Barbara Laager sagt:

«Einer der Höhepunkte war sicher die Auszeichnung ‹Vorzüglich› am Eidgenössischen Gesangfest in Meiringen im Jahr 2015.»

Laager leitet auch noch weitere Chöre im Thurgau. «Meine Chöre werden immer einen festen Platz in meinem Herzen haben», sagt die Dirigentin beim Gespräch in ihrem Garten.

Vom Lehrerseminar ans Dirigentenpult

Barbara Laager ist im Kanton Bern aufgewachsen. Sie hat schon immer gern gesungen. Mit der Ausbildung zur Primarlehrerin war ihr Weg für das musikalische Engagement gelegt. Bereits mit 22 Jahren leitete sie den ersten Chor als Dirigentin. Zwei Jahre später zog sie mit ihrem Mann Melchior und ihrer drei Monate alten Tochter nach Weinfelden. Die junge Familie wohnte damals im Haus, wo sich heute die Musikschule Weinfelden befindet.

Einer der Höhepunkte in der Geschichte des Männerchors Wigoltingen - das 150-Jahr-Jubiläum 2010. Bild: Stefan Schaufelberger

Die Anfrage vom Männerchor Wigoltingen kam 1980 just zur rechten Zeit. Ferdi Uhlmann, Interimsdirigent des Männerchors Wigoltingen war bereits pensioniert und er wollte den Dirigentenstab abgeben. Als seine Nachfolgerin hatte er die junge Lehrerin Barbara Laager vorgesehen und er brauchte wenig Überredungskünste, erinnert sich Laager an ihre ersten Proben.

«Schüchtern wie ich war, sagte ich den Wigoltinger Sängern zu Beginn ‹Sie›.»

Längst ist sie mit den Sängern per Du und es sind viele Freundschaften mit ihnen in den 40 Jahren entstanden. «Singen ist ein guter Ausgleich», sagt sie.

Nach der Probe singen in der Beiz

Barbara Laager leitet den Seniorenchor Weinfelden am Jahreskonzert 2017. Bild: Mario Testa

Die Menschen und das gemeinsame Singen haben ihr viel bedeutet. Deshalb zählt sie die Kameradschaft in den Vereinen – beispielsweise beim Anstimmen von Liedern nach der Probe in der Beiz – ebenso zu den Höhepunkten in ihrer Zeit als Dirigentin wie die musikalischen Erfolge.

Mit ihren Chören deckte Barbara Laager ein breites Repertoire ab.

Sie verstand es, mit Feingefühl und Motivation alle Sängerinnen und Sänger abzuholen, auch wenn sie nicht auf dem gleich hohen musikalischen Niveau sangen. «Es ist wichtig, dass die Lieder den Chormitgliedern gefallen. Nur so macht ihnen das Singen Freude», sagt Barbara Laager. Dass es vielen Chören an Nachwuchs fehlt, bedauert sie. «Aber die Chöre sollten sich halt auch neuen Musikstilen öffnen.»