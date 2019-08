Bald steppt in Bischofszell der Bär

Das Bischofszeller Stadtfest nimmt am Freitag, 23. August, 17 Uhr, mit einem Umzug vom Bahnhof zum Obertor seinen Anfang. Dort finden die Eröffnung des Fests und am Sonntag dessen Abschluss statt. Am ersten Tag wird auf dem Vier-Länder-Platz in der Gerbergasse ab 20 Uhr Bischofszells Partnerschaft mit Battaglia Terme (I), Möhringen-Tuttlingen (D) und Waidhofen an der Ybbs (A) gefeiert.

Am Samstag, 24. August, 16 Uhr, steht auf dem Obertorplatz der Festakt zum 50-Jahr-Jubiläum des Skiclubs Bischofszell auf dem Programm. Der dritte Tag beginnt um 9.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Um 16 Uhr erfolgt die Ziehung der Tombola-Lose (Hauptpreis: Opel Corsa). Neben dem Obertor und der Gerbergasse ist der Schwanenplatz ein Schauplatz des Fests. Auf der dortigen Regiobühne treten Musikbands auf, die ihre Wurzeln in Bischofszell oder in der Region haben. (st)