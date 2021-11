Einschränkungen im Bahnverkehr auf der Strecke Gossau-Weinfelden

Coronavirus Maskenpflicht in St.Gallen, Booster-Impfung im Thurgau, präventive Tests in Appenzell Ausserrhoden: Die Ostschweizer Corona-Politik wird zum Flickenteppich

Ab Freitag gilt in den St.Galler Schulräumen wieder eine Maskenpflicht. Wie die Staatskanzlei mitteilt, gelten die Massnahmen unbefristet und werden dem Verlauf der Pandemie angepasst. Erst Anfang November war die Pflicht zum Tragen einer Maske in den Schulen aufgehoben worden – nun ist also alles wieder beim alten. Im Thurgau gibt es ab Montag die Booster-Impfung für unter 65-Jährige.