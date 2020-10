Bärenstarker Süssmost: Das Herz der Familie Bär schlägt für den Apfelsaft Aus den Äpfeln der Bärs entsteht Most, der dank kreativer Etiketten einiges über die Familiengeschichte verrät. Monika Wick 16.10.2020, 17.20 Uhr

Christoph und Debora Bär bei der Apfelernte. Bild: Monika Wick

Aktuell macht der Kanton Thurgau seinem Kosenamen «Mostindien» alle Ehre. Beinahe überall stehen Bäume, an deren ­Ästen Äpfel in verschiedensten Farben, Grössen und Formen hängen. Da macht auch die Plantage von Debora und Christoph Bär keine Ausnahme. An den unzähligen Apfelbäumen, welche die Opfers­hofer Bauernfamilie bewirtschaftet, baumelt saftiges und knackiges Kernobst wie etwa der Sorten Pinova, Opal und Topaz.