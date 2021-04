Badesaison Badi Weinfelden: So schützen die Betreiber ihre Gäste - neue Massnahmen für die Sicherheit im Thurbad zum Saisonauftakt Am Samstag, den 1. Mai, öffnet das Thurbad Weinfelden seine Tore wieder für die Öffentlichkeit. Die Bäder haben seit vergangenem Herbst einige Neuerungen erfahren, um das Badeerlebnis der Besucher zu verbessern. Michelle Heinrich 30.04.2021, 04.10 Uhr

Das Thurbad Weinfelden ist nach baulichen Erneuerungen bereit für die Badesaison 2021, eine sichtbare Veränderung ist der Zaun zur Thur. Bild: Michelle Heinrich

Der saftig grüne Rasen der Badi Weinfelden ist frisch gemäht, die Wasserqualität der Schwimmbecken kontrolliert und über Lautsprecher fordert eine Stimme die Besucher dazu auf, wegen eines nahenden Unwetters das Wasser zu verlassen – im Wasser ist jedoch niemand – die neue Beschallungsanlage wird gerade getestet.

Tobias Blattmann, Leiter der Bäder, sieht der Öffnung des Freibads am Samstag freudig entgegen. «Wir haben seit Saisonende im September einige Neuerungen vorgenommen. Grund dazu war ein Sicherheitsaudit aus dem Jahr 2019», sagt Blattmann.

Notfall-Alarm für Evakuierung

Valentin Hasler, Stadtrat Weinfelden, Ressort Kultur, Sport und Tourismus. Bild: Michelle Heinrich

Eine Neuerung ist beispielsweise die Personen-Notfall-Alarmierung, welche der Evakuation der Badegäste in Gefahrensituationen dient. Das Alarmsystem musste laut Stadtrat Valentin Hasler komplett umgerüstet werden. Dabei kamen Kosten von 90'000 Franken auf. «Wir haben eine neue Alarmzentrale installiert und auf vier Signalsäulen mit Notfalltastern aufgerüstet. Zusätzlich mussten auch neue akustische und optische Warnsignale in den Räumlichkeiten montiert werden», sagt Stadtrat Valentin Hasler.

Die Weinfelder Badi von Oben. Gut zu sehen ist der neue Zaun entlang der Thur. Bild: Mario Testa

Ergänzend dazu wurde eine Beschallungsanlage installiert. «Künftig können wir die Gäste mit der neuen Anlage etwa vor einem Gewitter warnen. Wir werden nun aber auch Durchsagen zur Schliessung der Badi oder zu falsch parkierten Fahrzeugen über die Anlage machen», sagt Badmeister Tobias Blattmann.



Zaun trennt die Thur ab

Auch sichtbare Änderungen wurden vorgenommen. Um die Sicherheit der Badegäste zu erhöhen, wurden die Grünflächen des Freibads zur Thur hin mit einem Maschendrahtzaun abgegrenzt. Diese Massnahme erfolgte aufgrund von sicherheitsrelevanten Aspekten, welche das Sicherheitsaudit aufzeigte. «Wegen des nahe liegenden Wehrs und der niedrigen Wasserqualität empfehlen wir unseren Gästen, sowieso auf ein Bad in der Thur zu verzichten», sagt der Badmeister. Das Baden in der Thur sei auch bisher nur unter Eigenverantwortung erlaubt gewesen.

Seit zwei Jahren ist Tobias Blattmann Leiter der Bäder in Weinfelden. Bild: Michelle Heinrich

«Die Besucher der Badi haben nun keinen Zugang mehr zum angrenzenden Fluss. Das könnten unsere Gäste auch als Nachteil sehen.»

Während der Maschendrahtzaun entlang der grossen Rasenfläche nur 1,2 Meter hoch ist, ist beim Kinderbecken ein Zaun in Höhe von 2 Metern bündig zum Boden angebracht worden. «So können wir sicherstellen, dass kein Kind versucht, unter dem Zaun hindurch zu kriechen oder gar daran hochzuklettern», erklärt Blattmann. Ergänzend zum Schutz der kleinsten Badi-Besucher vor UV-Strahlen wurden noch drei zusätzliche grosse Sonnenschirme auf den vorderen Liegewiesen angebracht.

Auf dem bisherigen Spielplatz im Osten der Badi lädt eine neue hölzerne Spielskulptur zum Austoben ein, die im vergangenen Herbst erbaut wurde. Entworfen und aufgebaut hat das Spielelement im Wert von 68’000 Franken eine Schweizer Designfirma, die sich auf Einrichtungselemente des öffentlichen Raums spezialisiert hat.

Das hölzerne Spielelement auf dem Spielplatz Ost soll die Kinder in ihrer Bewegung fördern. Bild: Michelle Heinrich

Eine neue Desinfektionsanlage

Eine grosse Veränderung, die der Badi-Besucher nicht zu sehen vermag, ist die neue Desinfektionsanlage. Bisher wurde das Wasser der Schwimmbecken im Freibad mit Hilfe einer Chlorgasanlage desinfiziert. Diese Art der Desinfektion wird nun vom Kanton Thurgau nicht mehr gefördert, da die Lagerung des giftigen Gases mit Risiken verbunden ist. Stattdessen wurde für 62’000 Franken eine neue Desinfektionsanlage installiert, bei der das Chlor als Granulat gebunden ist. Diese Massnahme ist für Mitarbeiter, Besucher und Umwelt am sichersten.

In den sozialen Medien gaben in vergangenen Sommern immer wieder die Wartezeiten beim Badi-Kiosk zu reden. Ab dieser Saison hat die Badi-Beiz einen neuen Pächter, der ab 1. Mai neben den klassischen deftigen Menus mit Pommes und Burgern auch asiatische Spezialitäten anbietet. «Die Sakutshang GmbH kennt sich gut mit der Verpflegung in Sportanlagen und Bädern aus. Ihre Erfahrung in der Branche ist sicher ein Vorteil für die Neueröffnung des Kiosks», sagt Stadtrat Valentin Hasler.

Am Samstag öffnet das Thurbad Weinfelden seine Tore für die Badegäste. Gerade wurden noch die Decken der Nasszellen frisch gestrichen, um die Räume aufzuhellen, und der neue Rasenmäher hat seine Runde über die Liegewiese gedreht.