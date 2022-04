Rundstreckenrennen: Wird das Verbot von aufgehoben?

Autorennen Nach 64 Jahren: Mit dem Verbot von Rundstreckenrennen könnte bald Schluss sein – doch wie kam es einst überhaupt dazu? Vor 71 Jahren fanden im kleinen Thurgauer Dorf Erlen Auto- und Töffrennen statt, die Jung und Alt begeisterten. 1958 war dann aber plötzlich generell Schluss. Ein weltweit einzigartiges Verbot von Rundstreckenrennen trat in der Schweiz in Kraft. Angesichts eines neuen Vorstosses der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen dieses Verbot aufzuheben, lohnt sich ein Blick auf dessen Entstehungsgeschichte. Aylin Erol Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Bild: PD/ Christian Eichenberger

Es wird auch das grösste Desaster im Motorsport genannt: Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans am 11. Juni 1955. 300’000 Menschen pilgerten dafür nach Nordwestfrankreich und scharten sich um die Rundstrecke, die sie einzig mit Holzzäunen, Strohballen und Erdhügeln von den mit 300 km/h vorbeirasenden Wagen trennten.

Die Wettkämpfe waren kaum zwei Stunden in Gange, als die Tragödie ihren Lauf nahm: Der Brite Mike Hawthorn überholt mit seinem Jaguar den Rennwagen von Lance Macklin und bremst ab, um es noch in die Boxengasse zu schaffen. Macklin weicht deshalb nach links aus und kollidiert mit dem Franzosen Pierre Levegh, dessen Mercedes dadurch von der Strecke abkommt.

Levegh knallt mit 240 km/h direkt durch die Abschrankung vor der Hauptbühne. Sein Mercedes explodiert. Wrackteile schleudern in die Menge. Levegh stirbt noch vor den Augen des Publikums und mit ihm 84 Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter auch Kinder. 100 werden verletzt. Macklins ebenfalls von der Strecke abgekommene Wagen tötet weitere Menschen.

Die schrecklichen Bilder gehen um die Welt und hinterlassen auch in der Schweiz ihre Spuren. Schliesslich kamen auch an den Schweizer Grand-Prix-Rennen in Bremgarten zwischen 1947 und 1954 neun Menschen ums Leben. 44 wurden verletzt. Unter dem Druck der Schweizer Landeskirchen kommt 1958 deshalb ein weltweit einmaliges Verbot von öffentlichen Rundstreckenrennen mit Motorfahrzeugen zu Stande. Seither durften hierzulande keine Rennen mehr stattfinden, in denen alle Fahrzeuge gleichzeitig starten – Bergrennen etwa waren also weiterhin erlaubt.

Hoffnung durch einen pragmatischen Weg

In den vergangenen 64 Jahren hat sich der Motorfahrzeugsport und die Sicherheitsvorkehrungen bei Rundstreckenrennen enorm weiterentwickelt. Bisher scheiterten Vorstösse zur Aufhebung des Verbots allerdings immer am Veto des Parlaments.

In diesem Jahr könnte ein solcher Vorstoss allerdings von Erfolg gekrönt sein. Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen, welcher auch die Thurgauer SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher angehört, hat am 1. Februar mit 14 zu 10 Stimmen beschlossen, das Verbot von öffentlichen Rundstreckenrennen mit Motorfahrzeugen aufzuheben. So sagt Graf-Litscher:

Edith Graf-Litscher, Thurgauer Nationalrätin (SP) Bild: Belinda Schmid

«Im Rahmen der Revision des Strassenverkehrsgesetzes, das ebenfalls aus den 50ern stammt, haben wir uns generell gefragt: Was ist noch zeitgemäss und was nicht?»

Das Rundstreckenrennen-Verbot zähle zu letzterem. Dieser Meinung war am 6. März auch die Mehrheit des Nationalrats. Nur eine links-grüne Minderheit wehrte sich gegen den Vorstoss. Das Hauptargument: Mitten in der Klimakrise umweltschädliche Autorennen zu gestatten, sende ein falsches Signal.

Dem hält Graf-Litscher entgegen: «Der Nationalrat hat sich für einen pragmatischen Weg entschieden. Einerseits müssten die Rennen entsprechenden Umweltstandards gerecht werden – auch in puncto Lärmemissionen – andererseits würde die Hoheitsmacht über die Bewilligung eines Rennens beim Kanton liegen.» Die Vorlage geht nun weiter an den Ständerat.

