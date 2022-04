Autoausstellung Die Kreuzlinger Fachgaragen präsentieren Autoneuheiten Die «Autokreuzlingen», organisiert von den Kreuzlinger Fachgargen, findet am Samstag, 23. und Sonntag, 24. April statt. Gezeigt werden Neuheiten von 15 Automarken, Jahreswagen und Top-Occasionen. Im Fokus der Frühlingsausstellung stehen die E-Mobilität und alternative Antriebstechniken. 19.04.2022, 16.05 Uhr

Die Vertreter der Kreuzlinger Fachgaragen freuen sich auf das Wochenende. Bild: PD

(red) Eine gute Gelegenheit in Ruhe und in ungezwungener Atmosphäre die Angebote aller Fachgaragen zu prüfen und zu vergleichen. Verschiedene Modelle stehen zur Probefahrt bereit. Die Türen der Markenvertreter Auto Lang AG, Heller Automobile AG, Engeler Automobile AG, Garage Stahel AG, Rutishauser Automobile AG und Garage Schlauri AG sind am Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.