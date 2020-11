Interview Auszeichnung für das Schloss Hagenwil: «Wir können nun ganze Tiere vom Nachbarsbauernhof in unserer Küche verarbeiten» Das Wasserschloss Hagenwil gewinnt den Thurgauer Tourismuspreis 2020. Andi Angehrn von der Besitzerfamilie verrät, was er als Schlossherr mit dem Preisgeld anstellen will. Manuel Nagel 03.11.2020, 18.00 Uhr

Das Schloss Hagenwil ist idyllisch gelegen und ein Publikumsmagnet. Bild: Manuel Nagel (Hagenwil, 20. Juni 2019)

Andi Angehrn, wann haben Sie von der Auszeichnung erfahren?

Das war vor einigen Tagen. Dass auch noch eine Preissumme inbegriffen ist, das war mir allerdings erst am Dienstagmorgen bewusst, als ich den Thurgau-Ticker auf der Website der «Thurgauer Zeitung» gelesen habe.

Der Preis ist mit 10'000 Franken dotiert. Fliesst der Betrag einfach in die laufende Rechnung, oder haben Sie etwas ganz Bestimmtes damit vor?

In irgendeiner Form sollen die Mitarbeiter profitieren. Zum Beispiel machen wir bei einem Betriebsausflug etwas Zusätzliches. Schliesslich haben sie das alles auf ihren Schultern mitgetragen und diese Auszeichnung erst ermöglicht.

Schlossherr Andi Angehrn will die Auszeichnung mit seinen Mitarbeitern teilen. Bild: Manuel Nagel (Hagenwil, 3. November 2020)

Und wer soll noch davon profitieren?

Es gibt auch noch die einen oder anderen, die uns in diesem Jahr Dienstleistungen erbracht haben, ohne eine Rechnung zu stellen, weil sie gesehen haben, dass es für uns in diesem Jahr sehr schwierig ist. Ein Teil wird sicher diesen Leuten zukommen, und ich finde es sehr schön, dass ich diesen finanziellen Spielraum nun habe.

Um welche Leistungen handelt es sich hier?

Das ist sehr vielseitig. Ein Bauer stellt uns etwa erst die Rechnung aus, sobald wir das Gröbste hinter uns haben, und lässt die grössere Summe mal stehen. Dann sind es auch kleinere Sachen, wie etwa die Reparatur eines Rasenmähers. Da heisst es oft: «Ist okay, euch geht es im Moment nicht so gut.» Oder unser Werber verrechnet den Mehraufwand nicht, den er hat. Es sind verschiedene Seiten, die uns sehr viel Goodwill entgegengebracht haben in der letzten Zeit.

Falls dann noch etwas übrig ist vom Preisgeld, gibt es weitere Pläne?

Ich würde den Rest gerne so einsetzen, dass es auch dem entspricht, wofür wir den Preis bekommen haben.

Das Schloss Hagenwil während der Renovation in diesem Frühjahr. Bild: Manuel Nagel (Hagenwil, 15. Februar 2020)

Also im Bereich Tourismus und Marketing?

Ja. Ich würde in etwas investieren, was uns hilft, unser Profil zu schärfen und unser Konzept noch bekannter zu machen.

Sie meinen die verschiedenen Events für die breite Bevölkerung? Thurgau Tourismus schreibt ja, das Wasserschloss sei kein mondäner Ort, sondern es sei ein Schloss fürs Volk.

Für Events ist es jetzt der falsche Zeitpunkt, um das zu pushen. Ich meine vor allem, dass wir bei der Regionalität noch mehr Kraft investieren und das bekannter machen möchten.

Sie setzen jetzt schon sehr stark auf Produkte aus der Region. Wo sehen Sie noch Steigerungspotenzial?

Gegen innen sind wir mit der Regionalisierung jetzt schon ziemlich konsequent, mehr geht wirklich fast nicht mehr. Aber bei der Kommunikation nach aussen können wir noch zulegen und beispielsweise auch auf der Speisekarte für den Gast erkennbar machen, woher unsere Lebensmittel kommen. Die Verknüpfung zu unseren Lieferanten und zum Produkt aus der Region, das sollte in Zukunft noch mehr im Fokus stehen. Das hat ja auch wieder mit dem Tourismus zu tun. Wir zeigen, was der Thurgau zu bieten hat, und sind stolz darauf.

Schlossherr Andi Angehrn setzt einerseits auf regionale Produkte, und führt andererseits viele Events für ein breites Publikum durch, wie hier das alljährliche Erntedankfest, das immer viele Leute anzieht. Bild: Manuel Nagel (Hagenwil, 29. September 2019)

Den Preis verleiht sonst eine Fachjury zusammen mit dem Publikum. Diesmal hat aufgrund der aktuellen Situation nur die Fachjury die Entscheidung getroffen. Wird der Preis für Sie dadurch wertvoller?

Ich bin da etwas gespalten. Einerseits ist für mich das Wichtigste, dass einen das Publikum schätzt und zu Gast kommt. Das erfahren wir auch Tag für Tag. Aber diese Erfolgsfaktoren sind oftmals nicht fassbar. Wenn sich jedoch eine Fachjury vertieft mit einem Betrieb befasst und immer noch findet, «das ist gut, was die da machen», dann ist das ebenfalls eine grosse Ehre und Wertschätzung für uns.

Ein Satz in der Begründung, weshalb das Schloss den Preis auch bekommen hat, fällt auf: «Insbesondere das Verpflegungs- und Beherbergungsangebot wurde auf einen zeitgemässen und attraktiven Stand gebracht.»

Ja, wir haben unsere Küche modernisiert, was uns neue Möglichkeiten eröffnet – etwa ganze Tiere vom Nachbarsbauernhof oder grössere Mengen saisonales Gemüse zu verarbeiten und zu lagern.

Für den Bubble in Hagenwil wurde eine fahrradbetriebene Seilbahn erfunden, damit der Frühstückskorb zu den Übernachtungsgästen kommt. Andi Angehrn Schloss Betreiber auf dem Fahrrad. Andrea Stalder (Hagenwil, 18. Juni 2019)

Sie boten im letzten Jahr ein Bubble-Zimmer oberhalb des Rebbergs an, doch der Kanton erlaubte das nicht mehr. Stehen dann dieser Preis und die Begründung nicht im Widerspruch dazu?

Nein, denn von Thurgau Tourismus sind wir bei diesem aussergewöhnlichen und beim Publikum beliebten Bubble-Zimmer sehr unterstützt worden. Es war das kantonale Amt für Raumentwicklung, das uns keine Betriebsbewilligung mehr erteilte.