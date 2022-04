ODYSSEY macht Halt in Kreuzlingen

Ausstellung «Wächter der Erinnerungen» aus Kreuzlinger Eichen: Odyssey macht Halt in der Grenzstadt Am Freitag eröffnet Stadtpräsident Thomas Niederberger die Wanderausstellung Odyssey von Robert Koenig am Hauptzoll. 21.04.2022, 16.32 Uhr

Die Skulpturen Wächter der Erinnerungen von Roebert Koenig Bild: PD/Arnulf Klein

(red) Robert Koenig nennt seine Skulpturen «Wächter der Erinnerung». Seine zweieinhalb Meter grossen Figuren zeigte der englische Bildhauer bereits in über 20 Städten Europas und nun erstmals in der Schweiz. Die Ausstellung Odyssey ist also eine Wanderausstellung. Speziell daran ist, dass Robert Koenig an jedem Ort neue Skulpturen kreiert, die mit ihrer Biografie eine Verbindung zur ausstellenden Umgebung schafft.

In Kreuzlingen dient dem Künstler die Piazza Cisternino vom 25. April bis 8. Mai als offenes Atelier. Koenig wird aus Kreuzlinger Eichen zwei Figuren schaffen, wobei eine mit der Wanderausstellung weiterziehen, und die zweite in Kreuzlingen verbleiben wird. Jede Figur ist individuell, gemeinsam verbunden sind sie mit ihren Biografien: es geht um Flucht, Vertreibung, Heimatlosigkeit, Entwurzelung. Auf tragische Weise erhält die Ausstellung Odyssey mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine ungeahnte Bedeutung.

Odyssey startet am Freitag, 22. April, 18 Uhr mit der Eröffnung der Ausstellung durch Stadtpräsident Thomas Niederberger und mit Beiträgen von Karl Kohli, Präsident des Vereins Agathu. Der Künstler Robert Koenig wird anwesend sein, für die musikalische Begleitung sorgt die Musikschule Kreuzlingen.

Die Ausstellung inklusive Rahmenprogramm konnten nur durch die grossartige Unterstützung durch Vereine und engagierten Personen umgesetzt werden, heisst es in einer Mitteilung der Stadt Kreuzlingen. Anlässlich der Ausstellung finden diverse Veranstaltungen im Café Agathu an der Freiestrasse 28A statt. Ein besonderer Dank geht daher an die Arbeitsgruppe für Asylsuchende Thurgau (AGATHU), den Migrations- und Integrationsrat der Stadt Kreuzlingen, der Musikschule Kreuzlingen, der Filmgruppe KUK, der Kulturagentin Thurau und Pro Forst.

Rahmenprogramm zu ODYSSEY Freitag, 22. April 2022, 18:00 Uhr

Grenztor Kreuzlingen / Konstanz

ERÖFFNUNG DER AUSSTELLUNG ODYSSEY

Eröffnung durch den Stadtpräsidenten Thomas Niederberger. Mit Beiträgen von Karl Kohli und Robert Koenig und musikalischer Begleitung durch die Musikschule Kreuzlingen.

Café AGATHU, Freiestrasse 28a / Treffpunkt am Hauptbahnhof Kreuzlingen

FÜHRUNG UND WORKSHOP MIT ROBERT KOENIG

Robert Koenig führt durch die Ausstellung und bietet anschliessend einen Workshop an. Gemeinsam mit Geflüchteten entsteht ein Wandrelief. Es werden keine Vorkenntnisse in Bildhauerei benötigt. Anmeldung per Mail: entdecke-deine-region@agathu.ch

Café AGATHU, Freiestrasse 28a

Einblicke ins Nähcafé, 14:00-16:00 Uhr

MUSIK UND BEGEGNUNG AN DER FEUERSCHALE: Im Rahmen der «Woche der offenen Tür» sind alle herzlich eingeladen einen Abend an der Feuerschale zu verbringen und die Mitglieder des Vereins kennenzulernen, 19:00-21:30 Uhr.

Café AGATHU, Freiestrasse 28a

MIGRATION UND PSYCHOTRAUMA: Dr. Michael Henrich ist Facharzt für Psychiatrie / Psychotherapie und Mitglied der AGATHU Projektgruppe Psychotrauma und Integration. Er berichtet über die psychotraumatischen Belastungen von Geflüchteten und gibt Einblick in die Arbeit der Projektgruppe, 13.30-14.30 Uhr.

Ukrainer-Treff: 14:30-15:30 Uhr.

Café AGATHU, Freiestrasse 28a

Gespräche mit der Rechtsberatung: 15:00-16:00 Uhr.

Einblicke in die Lernwerkstatt: 18:30-20:00 Uhr.

Café AGATHU, Freiestrasse 28a

Einblick ins Sprachcafé: 14:00-15:00 Uhr.

Begleitung bei der Arbeitssuche: 15:00-15:00 Uhr.

Gespräche mit Vorstandsmitgliedern: 16:00-17:00 Uhr.

Café AGATHU, Freiestrasse 28a

Informationen zum Netzwerk Asyl Thurgau: 14:00-15:00 Uhr.

Informationen zum Thema Nothilfe: 15:00-16:00 Uhr.

LESUNG MIT USAMA AL SHAHMANI, 19:00 bis 21:00. Usama Al Shahmani ist freier Schriftsteller und Übersetzer. Geboren und aufgewachsen ist er in Bagdad, von dort aus er aufgrund eines regimekritischen Theaterstücks fliehen musste. Er stellt seinen neuesten Roman «Im Fallen lernt die Feder fliegen» vor. Eintritt: Kollekte.

Café AGATHU, Freiestrasse 28a

Ukrainer-Treff: 09:30-10:30 Uhr

Kreatives Gestalten: 14:00-16:00 Uhr

Grenztor Kreuzlingen – Konstanz

ENTHÜLLUNG DES KREUZLINGER «WÄCHTERS DER ERINNERUNG». Der Kreuzlinger «Wächter der Erinnerung» steht für die vergangen und gegenwärtigen Flüchtlingsepochen. An diesem Abend werden Lebensgeschichten von Menschen erzählt und geteilt, die in Kreuzlingen eine neue Heimat gefunden haben. Eine Tanzperformance der Musikschule rundet den Abend ab.

Grenztor Kreuzlingen / Konstanz

KÜNSTLERRUNDGANG

Aus erster Hand erfahren Sie von Robert Koenig Wissenswertes über den Ursprung des Werks ODYSSEY und über das Handwerk des Holzschnitzens. Der Anlass findet in Englisch statt.

Anmeldung per Mail: integration@kreuzlingen.ch

Filmforum KUK im KultX, Hafenstrasse 8

FILMVORFÜHRUNG «BORGA»

Die Kommission für Migration und Integration der Stadt Kreuzlingen zeigt zusammen mit dem Filmforum KUK den Spiefilm «Borga». Ein deutsch-ghanaischer Film von York-Fabian Raabe aus dem Jahr 2021. Das Drama stellt einen jungen Ghanaer in den Mittelpunkt, der in Agbogbloshie aufwächst und sich in Deutschland ein neues Leben in Wohlstand erhofft.

Gewinner der BIENNALE BAVARIA INTERNATIONAL, 2021

Eintritt: Kollekte

Piazza Cisternino, Hauptstrasse

OFFENES ATELIER: Der Künstler Robert Koenig arbeitet in einem offenen Atelier am Piazza Cisternino an seiner Figur für Kreuzlingen. Gerne dürfen Sie Koenig dort besuchen und ihm bei der Arbeit zusehen. Er freut sich auf interessante Gespräche.

Ein zeitgeschichtlicher Rundgang mit Uwe Moor und Andreas Thürer. Besucht werden Orte, an denen Unrecht und Verfolgung, aber auch humanitäres Engagement sichtbar werden. Diese Orte sind ein Spiegelbild europäischer Geschichte auf engstem Raum. Der Rundgang endet mit einem Apéro im Café AGATHU. Donnerstag, 19. Mai 2022, 18:00 bis 19:30; Dienstag, 31. Mai 2022, 18:00 bis 19:30. Treffpunkt am Grenztor Kreuzlingen / Konstanz.