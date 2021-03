Ausstellung Mit Showgärten und Tomaten: Die «Flora 21» soll Leben auf den Weinfelder Marktplatz bringen Vom 15. bis 25. April führen Jardin Suisse Thurgau und die Messen Weinfelden die Gartenexpo «Flora 21» durch. Zwölf Showgärten gibt es zu bestaunen und an einem Gartenmarkt gar 100 verschiedene Tomaten. Sabrina Bächi 05.03.2021, 04.30 Uhr

An der «Art Garden» in Weinfelden konnten sich die Gartenbauer 2016 schon einmal auf dem Marktplatz präsentieren. Bild: Reto Martin

Am 5. März 2021, also heute, hätte die erste Frühlingsmesse in Weinfelden ihre Tore geöffnet und das Messejahr in Weinfelden eingeläutet. Doch Corona vereitelt diesen Plan. Es stehen keine weissen Messezelte auf dem Marktplatz. Doch ein Silberstreifen am Horizont ist erkennbar und gibt Hoffnung: Jardin Suisse Thurgau hat mit den Messen Weinfelden ein neues Projekt lanciert.