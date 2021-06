Doppelzaun: Dörflinger beklagt Verschandelung der Kunstgrenze

Ausstellung «Das ist ein Eingriff ins Urheberrecht»: An der Kreuzlinger Kunstgrenze sorgt der nächste Doppelzaun für Ärger Die Städte Kreuzlingen und Konstanz zeigen eine Ausstellung über die Grenzschliessung im Frühling 2020 genau auf der Grenzlinie bei den Tarotfiguren. Der Originalschauplatz sei wichtig, finden die Städte. Schon wieder werden die Skulpturen zugestellt, finden die Beschützer der Kunstgrenze. Urs Brüschweiler 12.06.2021, 05.30 Uhr

Die Ausstellung «An die Grenze kommen» zwischen den Tarot-Figuren der Kunstgrenze. Bild: Urs Brüschweiler

Der Grenzhag auf Klein Venedig ist wieder da. Etwas mehr als ein Jahr, nachdem der legendäre Doppelzaun zur Freude aller wieder abgeräumt worden war, kehrt er als Ausstellung und Erinnerung zurück. Natürlich hält er diesmal niemanden von irgendetwas fern. Es sind denn auch nur ein paar wenige Gitter vorhanden, auf denen die Städte Konstanz und Kreuzlingen mit Bildern und Dokumenten die noch junge Geschichte und die vielen persönlichen Geschichten am Originalschauplatz nacherzählen.

Dorena Raggenbass

Stadträtin Kreuzlingen Bild: Donato Caspari

Dass die Zaunstücke wieder genau auf der Kunstgrenze stehen, sei wichtig, sagt die Kreuzlinger Stadträtin Dorena Raggenbass.

«Genau das macht die Ausstellung ja aus. Wir können das Ganze nicht einfach 20 Meter verschieben.»

Die Mitinitiantin der Ausstellung reagiert damit auf eine harsche Kritik, die von Claudia Hofmann stammt. Sie ist Präsidentin der Johannes-Dörflinger-Stiftung und derzeit sehr wütend darüber, was auf Klein Venedig vor sich geht. Sie verlangt, dass das «Zeug» bis am Montag wieder verschwunden ist.

Falscher Standort, falscher Zeitpunkt

Ein Bild von vor einem Jahr: Johannes Dörflinger steht am Grenzzaun, der seine Skulpturen verunstaltet. Bild: Urs Brüschweiler - 16.4.2020

Bereits als der Originalzaun aufgebaut worden war, hatte sich der Erfinder der Kunstgrenze, der Konstanzer Künstler Johannes Dörflinger, erbost an die Öffentlichkeit gewandt. «Der Zaun ist ein Albtraum, er muss weg», forderte er. Er sah sein Werk, die 22 roten Tarotfiguren, verunstaltet. Und Claudia Hofmann kann nicht verstehen, weshalb nach so kurzer Zeit die Kunstgrenze bereits wieder für einen Zaun herhalten muss. Neben der Beeinträchtigung der Skulpturen findet sie auch den frühen Zeitpunkt und den Standort der Ausstellung verfehlt. Sie sagt:

«Der Künstler und der Stiftungsrat haben im Vorfeld der Ausstellung mehrfach Nein gesagt. Ich finde, das muss respektiert werden.»

Ende April habe Johannes Dörflinger noch schriftlich darum gebeten, dass die Skulpturen nicht wieder beeinträchtigt werden, erzählt sie. Kurz darauf erlitt er jedoch einen Schlaganfall und sei erst wieder auf dem Weg der Genesung. Sie hoffe, dass Dörflinger den aktuellen Zustand seines Werkes nicht zu sehen bekomme. «Das ist ganz klar ein Eingriff ins Urheberrecht», sagt Claudia Hofmann. Sie betont aber auch, dass die Stiftung mit Sicherheit keine rechtlichen Schritte in die Wege leiten werde.

Veranstaltungen sind auf der Kunstgrenze explizit erlaubt

Stadträtin Dorena Raggenbass verweist darauf, dass im Schenkungsvertrag der Tarot-Figuren zwischen der Stiftung und den Städten Konstanz und Kreuzlingen von 2007 festgehalten sei, dass die Durchführung von Veranstaltungen in der Kunstgrenze explizit erlaubt sei. Sie habe bereits ein Treffen mit der Stiftungspräsidentin vorgeschlagen mit dem Ziel, vor Ort Verständnis für die Ausstellung zu schaffen. Dazu sei es aber leider nie gekommen.

Nur eine Ausstellung, kein Grenzhag. Bild: Urs Brüschweiler

Raggenbass findet, die Tarotfiguren werden durch das Stück Zaun nicht beeinträchtigt. Und sie betont, dass auch die beiden Stadtoberhäupter Uli Burchardt aus Konstanz und Thomas Niederberger aus Kreuzlingen voll hinter dem Projekt stünden.

«Sie kennen die Kritik, sind aber ebenfalls überzeugt, dass der Ort wichtig ist und die Ausstellung nur so funktioniert.»

Die Ausstellung «An die Grenze kommen» besteht aus zwei Teilen: der historische Teil der Doppelausstellung am Zollplatz Kreuzlinger Tor zur Grenzschliessung im Zweiten Weltkrieg wurde Ende Mai eröffnet, der zweite Teil zur Grenzschliessung während der Pandemie 2020 wurde am 11. Juni auf der Kunstgrenze eröffnet. Beide sind noch bis am 29. August zu sehen.